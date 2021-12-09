"Решение о вступлении в НАТО — это только решение украинского народа", — Ермак пересказал слова Байдена

"Решение о вступлении в НАТО — это только решение украинского народа", — Ермак пересказал слова Байдена

Состоялся разговор Байдена с Зеленским.

Вопрос вступления Украины в НАТО должен решить украинский народ. Об этом 9 декабря в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал президент США Джо Байден.

Слова Байдена рассказал в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Много в последние дни были разговоры о якобы каких-то условиях относительно НАТО, о членстве в НАТО, о курсе на членство в НАТО Украины. Президент Байден очень четко сказал, что решение о вступлении в НАТО — это только решение украинского народа. Это суверенное независимое государство. И он этот вопрос даже не готов был обсуждать. И это зависит от Украины и членов НАТО", — сказал Ермак.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что одной из "красных линий" для него является вступление Украины в НАТО.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.