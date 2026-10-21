Решение про год УПА разозлило Польшу: пакет с оружием для Украины на паузе — источник

Польша и Украина / © Getty Images

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Решение Львовского областного совета провозгласить 2027 год годом Украинской повстанческой армии (УПА) и Романа Шухевича вызвало резкую реакцию польской стороны. На него отреагировали Посольство Польши, вице-премьер-министр Владислав Косиняк-Камиш, премьер-министр Дональд Туск и Офис президента Польши Кароля Навроцкого.

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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Как стало известно, решение депутатов может иметь последствия не только для двусторонних отношений, но и военного сотрудничества между странами.

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Отметим, что голосование во Львовском облсовете состоялось тогда, когда Польша готовилась передать Украине масштабный пакет военной помощи.

«Депутаты Львовского облсовета умудрились провести это голосование прямо во время подготовки к отправке масштабного пакета военной помощи Польше. Из-за их безответственных действий сейчас поставки этого пакета приостановлены», — утверждает источник.

В настоящее время через закрытые каналы идет работа над урегулированием ситуации.

«Идет активная работа по закрытым каналам для того, чтобы урегулировать созданную на ровном месте проблему», — отметил собеседник.

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В то же время информация о приостановлении поставок военной помощи основывается на сообщении источника. Публичного подтверждения этого решения со стороны польских властей в приведенных материалах нет.

Скандал через УПА.

Напомним, ситуация разворачивается на фоне чувствительных для украинско-польских отношений исторических вопросов, в частности, оценок деятельности УПА и личности Романа Шухевича. Реакция польских чиновников на решение Львовского облсовета дополнительно обострила дискуссию вокруг исторической памяти и ее влияние на сотрудничество двух стран.

Как сообщалось ранее, в МИД Украины прокомментировали резонансное постановление Львовского областного совета, которое затронуло сложные страницы общей истории с Польшей.

Ранее решение о предоставлении одному из военных подразделений почетного наименования в честь УПА вызвало критику с польской стороны.

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Летом 2026 года польский президент Кароль Навроцкий объявил «войну» красно-черному флагу и призвал законодательно запретить флаг Blut und Boden (то, что немцы называли «кровью и почвой»)».

Впоследствии в Варшаве пригрозили Киеву проблемами из-за создания национального пантеона, в который, в частности, входят Степан Бандера и Роман Шухевич.

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