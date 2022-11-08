Республиканцы рвутся к власти в США и обещают перекрыть помощь Украине: заключительный день выборов в Конгресс

В Соединенных Штатах сегодня, 8 ноября, заключительный день выборов в Конгресс. Отдать голос можно было и досрочно, это уже сделал президент Джо Байден, посетив участок вместе с впервые голосовавшей внучкой, говорится в ТСН.

Тема Украины и российской агрессии в этой избирательной кампании звучала активно: как символ борьбы за справедливый и безопасный мир – с одной стороны. С другой же - часть республиканцев из окружения предыдущего президента Дональда Трампа обещали, что после их победы Киев больше не будет получать от Соединенных Штатов помощи.

Практически все, за что платят американцы, подорожало, инфляция за сентябрь достигла рекордного за последние 40 лет уровня – 8%. Оппоненты действующей власти – республиканцы, стремящиеся взять большинство в парламенте, ожидаемо отработали эту тему, мол, демократы не могут справиться с экономикой, с готовностью предложили своим избирателям простой ответ, вы стали жить хуже, потому что американское правительство помогает украинцам, а не вам.

Идею отказа от помощи Украине продвигают кандидаты, приближенные к бывшему президенту Дональду Трампу. Яркой их представительницей является уроженка Украины Виктория Спартц, которую благодаря ее украинскому происхождению приглашали в кабинет Байдена на подписание закона о лендлизе, хотя ни его соавторкой, ни лоббисткой она не была. Еще летом Спарц начала расшатывать тему неконтролируемости поставок оружия Украине. Несмотря на уверения Пентагона, что признаков хищения они не нашли, Спарц не голосовала за последнее выделение средств Киеву.

В случае победы республиканцев Кевин Маккарти возглавит палату представителей. Он заявил, что после их прихода к власти Украине больше не будут выписывать «пустые чеки». Правда, после критики свою позицию несколько смягчил — добавив, что Украина очень важна, а “пустых чеков” не должно быть вообще.

Еще одна звезда трамповского крыла Марджори Тейлор Грин – радикальная и непоколебимая. "За республиканцев ни один пенни не пойдет Украине! Наша страна прежде всего", — заявляла она избирателям.

Остальные члены республиканской партии политику изоляционизма не воспринимают настолько, что критикуют однопартийцев публично. Многие из них были в Киеве во время войны и обещают продолжать поддержку. Понятно, что республиканцы сосредоточены на том, что происходит в Украине. Это в интересах нашей национальной безопасности, чтобы россия не преуспела. Иначе мы будем жить в более опасном и жестоком мире. Подумайте о Тайване, Иране, Ближнем Востоке. Подумайте о последствиях, если власти миру путину добиться успеха”, — говорит сенатор от республиканской партии Роб Портман.

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В настоящее время американцы переизбирают 35 из 100 сенаторов и всю палату представителей. Именно нижняя палата Конгресса важна, когда речь идет о выделении средств, если большинство в ней образуют республиканцы, проблема с финансированием Украины может возникнуть.

Шансы смены большинства в обеих палатах Конгресса аналитики оценивают как высокие. “После выборов — в Конгрессе будет больше единомышленников Трампа, как и больше республиканцев. Я убежден, что республиканцы примут палату представителей. И где-то процентов на 60, я убежден, что они примут Сенат”, — предполагает бывший посол США в Украине Джон Гербст.

Он добавляет, что двухпартийная поддержка Украины в Конгрессе сохранится. “На вопрос, достаточно ли республиканцев придерживаются такой точки зрения, чтобы изменить политику, ответ нет. Мы не можем предположить, что произойдет через 3 года, но в течение следующего — ситуация не изменится”, — убежден бывший посол.

Текущий состав Конгресса продолжит работу до января следующего года. Когда же избирательное безумие спадет, они еще могут вернуться к голосованию за новый транш финансовой помощи Украине. Впрочем, даже если финансирование уменьшится, ситуация не безысходна. В конце концов, остается лендлиз, вступивший в силу 1 октября закон о долгосрочной аренде оружия. “Пока у нас есть средства, которые выделяет Конгресс, и у нас помощь по всем программам фактически грантовая, для чего нам брать в аренду или лизинг, если мы сейчас получаем бесплатно. Лэндлиз не изменит, что мы получаем. Он просто, когда мы выберем средства Конгрессу, позволит Пентагону предоставлять нам оружие за другим инструментом”, — отмечает посол Украины в США Оксана Маркарова.

Администрация Байдена будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, чиновники повторяют это буквально в каждом выступлении. Поэтому до выборов 24-го года помощь будет вероятно оставаться стабильной, но и здесь замаячила тень Трампа — бывший президент уже не раз заявлял по желанию побороться за Белый дом на следующих выборах.

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