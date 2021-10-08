Ресторан, семейная ссора и внезапная смерть: что случилось с нардепом Поляковым и какие версии рассматривают следователи

Ресторан, семейная ссора и внезапная смерть: что случилось с нардепом Поляковым и какие версии рассматривают следователи

Обстоятельства внезапной смерти 33-летнего нардепа вызывают много вопросов.

В Киеве на проспекте Соборности сегодня ночью патрульные остановили автомобиль такси, который нарушил правила дорожного движения, на заднем сиденьи копы увидели мужчину без сознания. Ни им, ни медикам в себя его привести не удалось. Впоследствии оказалось — этот человек народный депутат Антон Поляков. Реанимировать мужчину не удалось, его сердце остановилось.

О том, что же произошло этой ночью и какие версии рассматривают следователи — 8 октября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

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В этот вечер он отдыхал в ресторане вместе с помощником депутата, с которой жил, Анны Скороход — Русланом Джамбулатовым. В этом заведении, говорит его владелец, он бывал часто. В тот вечер, уверяет, мужчина заказал еду, а вот был ли алкоголь, не может сказать. Сейчас здесь изъяли видео с камер наблюдения и опросили работников. После ужина, по информации полиции, Джамбулатов предлагал отвезти Полякова домой.

Однако в связи с бытовыми проблемами — ссорой со своей сожительницей, он не захотел ехать. Знакомому надоело общение с погибшим и он предложил ему на такси добраться домой.

Автомобиль нардеп поймал на улице, таксист должен был отвезти его в еще одно ночное заведение, но их остановила полиция за пересечение двойной сплошной. Они и увидели нардепа без сознания.

"Таксист сообщил, что он в состоянии алкогольного опьянения и ему стало плохо. Вызвали карету скорой медицинской помощи и самостоятельно пытались оказать эту помощь", — рассказали правоохранители.

Но спасти его не удалось, впоследствии в крови нашли одну промилле алкоголя. А вскрытие показало причину смерти, наступившей вследствие острой ишемической болезни сердца, острой коронарной недостаточности.

Антону Полякову было 33, он родом из Чернигова, до депутатства был предпринимателем. В парламент попал по мажоритарке от "Слуги народа". Но через три месяца после начала работы парламента его исключили из фракции. Так, он стал членом депутатской группы "За будущее". У него осталось две дочери. Год назад ночью его избили, но этот инцидент он не связывал с политикой.

Сегодня после известия о смерти Полякова, в больницу попала его сожительница, народный депутат Анна Скороход. Другие коллеги по мандату внезапной смертью были ошарашены, а заседание начали с минуты молчания.

"Антон у нас был правдолюб и человек, который боролся за чистоту этой политики. Он не жаловался никогда на состояние здоровья. Он активный был парламентарий", — вспоминал сопредседатель депутатской группы "За будущее" Тарас Батенко.

"Я бы хотела призвать правоохранительные органы честное расследовать все обстоятельства. Поскольку сейчасу нас все больше странных обстоятельств его смерти", — отметила председатель партии "Голос" Кира Рудык.

Полиция пока рассматривает две предварительные версии причины смерти нардепа. Хроническое заболевание или отравление.

"Сейчас мы не можем говорить, что это была на 100% естественная смерть или отравление неизвестным лицом", — говорят правоохранители.

Новости Украины: какие версии смерти нардепа Полякова рассматривают следователи

От места, где таксист подобрал депутата, к месту, где автомобиль с Поляковым без сознания остановила полиция, по пустому ночному городу ехать максимум минуту. Что именно за такое короткое время привело к смерти - не известно. На фото с места Поляков в пиджаке, а футболка на нем разорвана, однако следов насилия на теле не нашли. Полиция больше склоняется к версии естественной смерти.

Однако еще ждут результатов судебно-медицинской и токсикологической экспертиз, которые покажут, были ли в организме депутата, в частности, ядовитые вещества.

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