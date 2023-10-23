Рестораны с "паролями" и такси: как в Киеве нарушают комендантский час и когда за это будут наказывать

В Киеве комендантский час длится с полуночи до пяти часов, однако все чаще появляется информация о том, что его нарушают. Съемочная группа ТСН решила проверить, нарушают ли рестораны и киевляне комендантский час, и проехалась по заведениям в центре.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Валерии Ковалинской.

"Пароли" в заведения: как в Киеве игнорируют комендантский час

Съемочная группа ТСН отправилась на ночное патрулирование вместе с добровольцами и полицией.

"Центр столицы. Пятница. До начала комендантского часа - 30 минут. В это время заведения уже должны быть закрыты. Но у входа один из мужчин по телефону пытается выяснить, какой пароль надо сказать на входе, чтобы пустили внутрь", - отмечает корреспондент ТСН.

Эти же посетители членов объединения общественных формирований Украины по охране общественного порядка принимают за охрану заведения и тоже спрашивают, как попасть внутрь. Однако узнав, кто они - мужчины обещают, что поедут домой.

Киев во время комендантского часа

Почему комендантский час необходим

Добровольцы говорят, что в Печерском районе патрулируют уже четыре месяца. Они напоминают людям о начале комендантского часа.



"Некоторые люди вообще не понимают, что они нарушают. Если человек находится по городу в комендантский час, он может быть и членом ДРГ, и представителем группировок, которые могут фотографировать объекты, фиксировать передвижение той самой военной техники", - говорит Андрей.

В бар по паролю и ночные гуляния: пренебрежение комендантским часом в Киеве - рейд с ТСН

Что делают с нарушителями комендантского часа

Во время комендантского часа нарушителей передают полиции. И таких за одну ночь может быть немало – до 40 человек.

В Киеве рестораны с 1 сентября работают до 23:00. Полиция следит, чтобы все эти правила соблюдали.

ТСН приехала в скандальное заведение "Бохо". Журналисты "Украинской правды" в начале октября сняли, как тот работает всю ночь. Тогда внутри отдыхали около 100 человек. Сегодня под заведением полиция. В 23:00 просят уйти.

Скандальное заведение "Бохо"

Нарушители комендантского часа еще и любят поспорить с сотрудниками полиции. Правоохранители остановили автомобиль такси, водитель не имеет права работать во время комендантского часа, однако он начинает не соглашаться с этим. Поэтому на него составляют протокол за неповиновение работникам полиции. В это же время в полицейском авто сидит пассажир. Он говорит - вызвал такси к началу комендантской, но водитель опоздал.

В субботу на Крещатике, несмотря на то, что все должно быть закрыто, заведения продолжают работать. Тогда вмешивается полиция и добровольцы. Увидев съемочную группу ТСН, некоторые начинают возмущаться и ругаться.

"Вам не кажется, что вы чуть ох**ли?", — говорит мужчина.

В полиции рассказывают, что чаще всего слышат от нарушителей, мол, опоздали, не учли времени, задержались у друзей.

Как планируют наказывать нарушителей комендантского часа

Адвокат в комментарии ТСН рассказывает, что в Украине до сих пор нет ответственности за нарушение комендантского часа ни для физических лиц, ни для заведений.

"Сейчас готовится законопроект, который уже подан в Кабмин, которым хотят ввести административную ответственность для субъектов хозяйствования, работающих во время комендантского часа", — говорит адвокат Полина Марченко.

Полина Марченко

А в случае принятия — предусмотренные штрафы, размер которых мал, по мнению адвоката, по сравнению с заработком ночных заведений-нарушителей.

"Штраф от 34 до 170 тысяч грн — это за первое нарушение и если было повторное нарушение в течение 1 года — штраф будет увеличен и будет достигать от 340 до 680 тысяч грн", — отмечает адвокат.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН 14:00 за 23 октября 2023 | Новости Украины

Напомним, в Украине могут ввести уголовную ответственность за "вечеринки" в комендантский час.

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