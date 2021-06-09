Ретроградный Меркурий: удобное психологическое оправдание или настоящее астрологическое влияние

Ретроградный Меркурий особенно будет влиять на Стрельцов, Близнецов, Рыб и Дев.
Вы поссорились с подругой, на вас накричал начальник, сорвался контракт или вас покинула любимый человек — во всем виноват ретроградный Меркурий, говорят астрологи. Трижды в год он держит в страхе всю планету. И пока снова его время. Действительно ли он так на нас влияет и как себя защитить в период ретроградного Меркурия, — говорилось в сюжете ТСН.19: 30.
К примеру, немало приключений лишь за два дня произошло с 43-летней киевлянкой Ксенией Новак. Журналисты встретили женщину по дороге к стоматологу. Несмотря на неприятности, в ретроградный Меркурий не верит. Уверена — человек сам ответственен за то, что с ней происходит. На темную полосу в своей жизни смотрит философски.
Так называемый ретроградный Меркурий — это явление, при котором ближайшая к Солнцу планета Меркурий замедляет движение и возникает оптическая иллюзия, что планета идет обратно. В течение года это случается трижды и каждый раз длится три недели. Этот процесс, считают астрологи, влияет на людей. Они становятся более раздражительными, происходит много конфликтов и различных недоразумений. На этот раз стоит быть внимательными на дороге и во время путешествий.
Планета будто подсказывает нам, что нужно замедлиться и задуматься над собственной жизнью. Это время для очистки и трансформации. И лучше его посвятить саморазвитию: читать, медитировать, заниматься творчеством и больше бывать на природе.
"Во всем виноват ретроградный Меркурий" — очень удобное оправдание, чтобы избежать собственной ответственности — рассказывает психолог Оксана Глущенко. Но конфликты случаются ежедневно и без "Меркурия", а потому, надо учиться с ними разбираться. Для этого есть несколько способов: проговорить конфликт, написать его на листе бумаги или избавиться физически.
Ретроградный Меркурий особенно влиять на Стрельцов, Близнецов, Рыб и Дев. В обратном движении он будет находиться до 23 июня, но эффект от этого будет ощущаться еще почти до конца месяца.
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