Рецепт медовика: что известно о блюде и чье оно - украинское или российское

Кулинарный скандал разгорелся на днях. Издание The New York Times в кулинарной рубрике напечатало рецепт медового торта с подписью «медовик российский».

Это вызвало взрыв сообщений в соцсетях. За украинскую национальность медовик вступились историки, профессиональные кондитеры, домохозяйки и просто любители сладкого.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Нелли Ковальской.

Рецепт медовухи

Кондитер Ольга Личко умеет делать модные чизкейки, многоэтажные свадебные и элегантные муссовые торты. Медовик она называет «базой».

«Да, здесь сейчас в креме сметана, сливочный сыр, сахарная пудра и немного кондитерских жирных сливок, 33%», — говорит она.



Коржи она сделала, готовясь к визиту ТСН — это долгий процесс.

«Здесь в основе сливочное масло, обязательно такое с высокой жирностью 82%, чтобы был насыщенный вкус. Конечно, мед — это основной ингредиент, он должен быть тоже натуральный, пахучий, вкусный, чтобы получился классный корж. Также яйца и сахар. Мы это все замешиваем и увариваем в кастрюле или в сотейнике», — говорит кондитерка.

Затем в эту смесь добавляется сода. Все бурлит, словно эликсир под руками у сказочной волшебницы. И получается — тесто, из которого и выпекают тоненькие душистые лепешки.

Оля не сомневается — медовик с его насыщенным ароматом и кислинкой от сметаны, которую ни с чем не спутаешь — это золотой фонд именно украинской кухни.

История медовика

Историк Всеволод Полищук изучению украинской кухни посвятил более десятилетия. И теперь смело утверждает — в Россию медовик пришел из Украины чуть больше, чем полвека назад в 1957 году.

«Украинцы его готовили давно, а россияне его начали готовить после того, как в Советском союзе вышла книга украинской кухни и россияне узнали о медовике. Если взять классические русские книги до Первой мировой или Второй мировой, никакого медовика или медовика там не будет, там были только медовые пряники», — говорит Всеволод Полищук, исследователь украинского гастрономического наследия.

Полищук утверждает — медовый пляцок, пирог или торт был чрезвычайно популярным на востоке Европы. Его готовили не только в Украине, но и в Польше, Словакии и Чехии. Есть предположение, что это блюдо имеет еврейские или — армянские корни, но к России точно — не имеет никакого отношения.

По словам Полищука, украинские знатоки кухни — историки и повара — объединятся, чтобы подготовить справочник для зарубежных медиа, где подробно распишут, какие блюда — кому принадлежат.

Елена Брайченко говорит — каждый украинец за рубежом должен стать амбассадором всего украинского. Только так можно выиграть войну за кухню.



«Мне кажется, когда говорим об украинском астрономическом наследии, которое ворует Россия, как империя, мы начинаем не с того места. Мы начинаем доказывать, выяснять, а когда у нас, а когда у них, а как оно… И пока мы это делаем, мы на самом деле информационно проигрываем, потому что мы начинаем, знаете, пытаться играть в шахматы там, где с тобой играют в Чапаева», — говорит она.

