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Реваншизм будет: Буданов назвал, через сколько РФ захочет снова напасть на Украину

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Реваншизм будет: Буданов назвал, через сколько РФ захочет снова напасть на Украину

Фото: Associated Press

Руководитель ГУР назвал сколько времени нужно россиянам, чтобы подготовиться к реваншу.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов предполагает, что даже после победы Украины через время в России захотят взять реванш.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью Наталье Мосейчук.

По прогнозам Буданова, для восстановления в военном аспекте России потребуется около 10 лет.

Как раз 10 лет это нормальный период для того, чтобы все это переосмыслить. Ну и заново начать реванш готовить. У нас точно будут 10 лет и если удастся другими путями после победы Украины, скажем так, влиять на те территории, которые будут созданы, возможно, у нас будет гораздо больше, но минимально 10 лет у нас будет", – говорит руководитель ГУР.

Ранее Кирилл Буданов предупредил, что даже в случае распада, в каком-то видоизмененном виде частица от Российской Федерации останется рядом с Украиной и может быть опасной.

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Дата публикации
Просмотры
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