Революция Достоинства: 8 лет назад на Майдане появились первые жертвы "Небесной сотни"

22 января – печальная дата в новейшей украинской истории.

Восемь лет назад в Революции Достоинства появились первые жертвы. Термина "Небесная сотня" еще не было – но Сергей Нигоян, Михаил Жизневский и Юрий Вербицкий стали в ней первыми. Убитых майдановцев чествовали сегодня на месте их гибели, а о наказаниях убийцам говорили в Офисе генпрокурора.

Как сообщается в сюжете ТСН.19:30, восемь лет назад после принятия Верховной Радой законов 16 января протест уже не был мирным. Но выстрелов на поражение от силовиков митингующие еще не ожидали. Колонну активистов силовики остановили на улице Грушевского, перекрыв улицу автобусами.

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Но 22 января милиция уже открыла огонь по безоружным людям, и открыла счет первым убитым. Их память сегодня чествуют цветами, молебном.

Похищенного ранее, майдановца Юрия Вербицкого, находят за городом, мертвого и с признаками пыток. А на баррикадах от трех огнестрельных ранений, мелкой картечью, умирает Сергей Нигоян. В этот же день пулей в грудь убивают Михаила Жизневского. Еще через несколько дней от потери крови и ранений в плечо и легкие не стало Романа Сеника. После него и Александра Бадеры, сильно избитого "Беркутом".

Революция достоинства: 8 лет назад появились первые жертвы "Небесной сотни" | Новости Украины

Расследования по факту умышленных убийств во время Революции Достоинства начались уже после бегства Януковича – в конце февраля 2014-го. Большинство подозреваемых беркутовцев и тех, кто отдавал им преступные приказы, бежали в Россию. В настоящее время в Офисе генпрокурора констатируют — за преступления на Майдане объявлено восемь судебных приговоров. В частности — наказан один из похитителей Юрий Вербицкий, который приговорен к 9 годам тюрьмы за похищение, пытки, причинение телесных повреждений и оставление без помощи лица в опасном состоянии.

Но это один тюремный приговор по делу Вербицкого, в котором 19 подозреваемых. Родственники погибших говорят – устали свидетельствовать, но до сих пор не теряют надежды, что убийцы будут наказаны.

Напомним, 21 ноября прошло восемь лет с начала Евромайдана – Революции Достоинства. В этот день 2013 Украина узнала о неожиданном развороте правительства Азарова с Запада на Восток. Он внезапно заявил, что подготовку к Соглашению об ассоциации с ЕС прекращает. Вечером украинцы вышли на мирный протест на Майдан Незалежности в Киеве.

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