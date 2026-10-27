Революционные выборы: поражение партии Вучича в Сербии и интрига второго тура в Болгарии

Партия Вучича проиграла выборы в Сербии / © Associated Press

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В Сербии сформирован новый парламент, а в Болгарии — выбирают нового президента. Выборы прошли сразу в нескольких балканских странах. В Сербии одиозный Александар Вучич, бывший многолетний президент страны, уже признал поражение своей партии, которая уступила студенческому движению. Сербия отмечает это массовыми гуляниями. Тем временем в Болгарии уже ожидают второй тур президентских выборов. Там сойдутся кандидат от действующей власти и бывший премьер, придерживающийся проукраинских взглядов.

Подробнее об этих процессах и о том, как они отразятся на Украине — в материале Анны Брыковой.

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Сербия: провал Александара Вучича

Шумные празднования по всей Сербии — с воскресенья страна отмечает итоги досрочных парламентских выборов.

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Едва ли не сразу после завершения голосования с заявлением выступил бывший президент.

Александр Вучич, лидер Сербской прогрессивной партии: «У нас пока нет окончательных результатов, на основании выборки… Очевидно, что мы проиграли эти выборы».

Сам Вучич объявил о досрочных выборах в конце сентября. Тогда он подал в отставку с поста президента, чтобы вновь побороться за кресло премьера. Впрочем, по предварительным прогнозам, его список «Александар Вучич — Объединенная Сербия» набрал чуть менее 39% голосов избирателей, тогда как оппозиционный «Студенческий список» — почти 53%. Социологические организации и мониторинговые компании оценивают явку избирателей в 67,5% — а это самый высокий показатель со времён распада Югославии в 1992 году.

Радомир Саичич, кандидат на выборах в Сербии («Студенческий список»): «Сегодня вечером голос народа слышен по всей Сербии. Сегодня вечером этот голос звучит свободно. Сегодня вечером граждане Сербии показали, что нет препятствия, более сильного, чем их воля, и что ни одна сила не может вечно побеждать народ, решивший взять свою судьбу в свои руки».

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Этим выборам предшествовали почти два года студенческих протестов против коррупции. Поводом для них стала трагедия 2024 года в городе Нови-Сад. Тогда в результате обрушения навеса на железнодорожном вокзале погибли 16 человек. Именно из этого движения и родился «Студенческий список», который сейчас одержал победу на выборах.

Теперь представители этой политической силы займут в сербском парламенте 140 мест из 250. Это студенты, профессора, врачи, предприниматели, деятели культуры и активисты. В то же время партия Вучича в Народной скупщине займет около 105 мест. «Студенческий список» уже получил поздравления от ЕС, который выразил готовность к сотрудничеству.

Марта Кос, еврокомиссар по вопросам расширения: «Поздравляем „Студенческий список“ с победой! Это те самые ценности, которые лежат в основе нашего Европейского Союза. Для Сербии может начаться новая глава. Двери в ЕС открыты, и мы готовы двигаться вперед вместе».

Что касается украинского вопроса: студенческое движение выступает за территориальную целостность Украины, но в то же время заявило о намерении сохранить отказ Сербии от санкций против России. Впрочем, стоит дождаться формирования правительства, — отмечают эксперты в СМИ.

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Болгария: второй тур — выбор между пророссийским курсом и проукраинским экс-премьером

Первый тур президентских выборов завершился и в Болгарии — страну ждет второй. Явка была низкой — чуть более 22 %. С небольшим отрывом в следующий тур прошли два кандидата — Илияна Йотова, которая сейчас временно исполняет обязанности президента, и проукраинский экс-премьер Андрей Гюров.

Йотова набрала чуть более 34,5 % голосов, а Гюров — более 32,5 %. Она является прямой последовательницей политического курса и стиля управления Румена Радева.

Илияна Йотова, кандидат на президентских выборах в Болгарии: «Нам , болгарам, как никогда нужны консенсус, общение, диалог и единство. И я проголосовала за Болгарию».

Более того, оба — и Радев, и Йотова — призывают к дипломатическому прекращению войны России против Украины. В свою очередь, второй кандидат Андрей Гюров во время своего короткого премьерского срока подписал соглашение о безопасности между Болгарией и Украиной. Он также активно критикует власти, когда те предпринимают антиукраинские действия или подрывают единство ЕС и поддерживают Россию.

Андрей Гюров, кандидат на президентских выборах в Болгарии: «Мы хотим Болгарию, которая смотрит в будущее — европейскую, свободную и гордую Болгарию, где достаточно доходов, где мы можем чувствовать себя уверенно в отношении завтрашнего дня, и где государство функционирует так как должно».

Второй тур голосования состоится уже 1 ноября. Несмотря на церемониальный характер этой должности, международный аспект, за который отвечает именно президент, становится для болгар все более критичным — учитывая те же атаки дронов в Черном море вблизи их побережья.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Подробности звонка Путину! Режим тишины в Олешках | ТСН 16:00 27 октября

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