Рейд российских добровольцев на территории РФ: захвачено еще одно село – все, что известно по состоянию на сейчас

Подразделения легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса (РДК) и "Сибирского батальона" утром 12 марта пересекли украинско-российскую границу и зашли на территорию Белгородской и Курской областей России.

ТСН.ua собрал все, что известно о рейде добровольцев на территории России.

Легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" продвигаются и освобождают территорию приграничных с Украиной Курской и Белгородской областей, однако путинская армия беспощадно плещет по своим населенным пунктам, применяя авиацию и артиллерию.

В России проходят активные боевые столкновения, а добровольцы сообщали о контроле над определенными населенными пунктами. Так, утром 17 марта в "Сибирском батальоне" заявили об освобождении администрации Горьковского Белгородской области.

По мнению бывшего депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева, вернувшиеся на территорию РФ российские добровольцы, чтобы бороться с путинским режимом, намерены объявить альтернативное правительство в освобожденных областях.

"Твои выборы – фарс"

Добровольцы, воюющие против кремлевского режима на территории РФ, обратились к Владимиру Путину.

"Твои выборы давно уже превратились в полный фарс. Прекрати загонять простых людей для участия в твоем спектакле на избирательные участки под бомбы и артиллерийские обстрелы. Даже принудительное волеизъявление невозможно, когда раздаются сигналы воздушной тревоги", — заявили добровольцы.

Легионеры подчеркнули, что диктатор давно утратил свою легитимность, а "при нынешних обстоятельствах исчезла даже видимость избирательного процесса".

Российские добровольцы дерзко обратились к Путину: видео

Армия РФ бомбит свои села

Войска армии РФ из авиации бомбят села, в которые вошли добровольцы ЛСР, РДК и батальона "Сибирь". В Минобороны РФ утверждают, что украинская "ДРГ" зашла в село Козинка. Губернатор Белгородского региона Вячеслав Гладков заявил, что Козинке "сильно досталось".

Российские добровольцы призвали жителей Белгородской и Курской областей покинуть эту территорию до завершения активной фазы ограниченной военной операции, поскольку бойцы открыли огонь по военным объектам РФ.

Армия РФ бомбит села, в которые вошли добровольцы

С момента действия гуманитарного коридора, объявленного для эвакуации мирных жителей из Белгородской и Курской областей России, им воспользовалось более 7000 гражданских автомобилей. Также из города Курск эвакуационным коридором воспользовались более 600 гражданских автомобилей, на которых жители покидали свои дома.

В то же время , российские власти блокируют эвакуацию гражданских в Белгородской области, где продолжается рейд российских добровольцев.

По данным СМИ, в Белгородской области российские силовики оцепили железнодорожный вокзал. Там растет паника среди местных жителей.

Местные в Гайвороне Белгородской области массово бегут. В Сети появилось видео, как гражданские россияне с вещами пешком бегут из города.

Россияне массово убегают из Белгородской области: видео

"Трофеи" РДК на территории РФ

Ограниченная военная операция "Русского добровольческого корпуса" в Белгородской и Курской областях продолжается. В подтверждение, добровольцы показали новую партию пленных из числа Вооруженных сил РФ.

Глава РДК Денис Никитин также обратился к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову и предложил ему встречу, чтобы передать пленных русских солдат.

В РДК рассказали о боевых действиях на территории РФ и показали пленных

Буданов оценил рейд добровольцев

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что зашедшие в Россию для борьбы с путинским режимом добровольцы легиона "Свобода России", РДК и "Сибирского батальона" не собираются останавливаться в ближайшее время и будут делать все, на что им хватит сил.

Дойдут ли российские добровольцы в Москву

Военный эксперт Сергей Кузан считает, что рейд российских добровольцев может не перерасти в поход на Москву. Но действия борцов с путинским режимом могут стать толчком к распространению партизанского движения и создать плацдарм для более позднего наступления на Москву.

Эксперт считает, что такие акции расшатывают власти Путина в России, российские добровольцы разрушают авторитет хозяина Кремля, прежде всего в глазах китайского лидера Си Цзиньпина, демонстрируя, что российский диктатор не может обеспечить безопасность во время проведения выборов. Он также прогнозирует, что война распространится в глубь территории России благодаря разрастанию партизанского движения.

Читайте также ведущие новости дня: