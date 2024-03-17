Рейд российских добровольцев на территории РФ: захвачено еще одно село – все, что известно по состоянию на сейчас

Добровольческие группировки продолжают свой рейд в России.
Подразделения легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса (РДК) и "Сибирского батальона" утром 12 марта пересекли украинско-российскую границу и зашли на территорию Белгородской и Курской областей России.
ТСН.ua собрал все, что известно о рейде добровольцев на территории России.
Легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" продвигаются и освобождают территорию приграничных с Украиной Курской и Белгородской областей, однако путинская армия беспощадно плещет по своим населенным пунктам, применяя авиацию и артиллерию.
В России проходят активные боевые столкновения, а добровольцы сообщали о контроле над определенными населенными пунктами. Так, утром 17 марта в "Сибирском батальоне" заявили об освобождении администрации Горьковского Белгородской области.
По мнению бывшего депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева, вернувшиеся на территорию РФ российские добровольцы, чтобы бороться с путинским режимом, намерены объявить альтернативное правительство в освобожденных областях.
"Твои выборы – фарс"
Добровольцы, воюющие против кремлевского режима на территории РФ, обратились к Владимиру Путину.
"Твои выборы давно уже превратились в полный фарс. Прекрати загонять простых людей для участия в твоем спектакле на избирательные участки под бомбы и артиллерийские обстрелы. Даже принудительное волеизъявление невозможно, когда раздаются сигналы воздушной тревоги", — заявили добровольцы.
Легионеры подчеркнули, что диктатор давно утратил свою легитимность, а "при нынешних обстоятельствах исчезла даже видимость избирательного процесса".
Армия РФ бомбит свои села
Войска армии РФ из авиации бомбят села, в которые вошли добровольцы ЛСР, РДК и батальона "Сибирь". В Минобороны РФ утверждают, что украинская "ДРГ" зашла в село Козинка. Губернатор Белгородского региона Вячеслав Гладков заявил, что Козинке "сильно досталось".
Российские добровольцы призвали жителей Белгородской и Курской областей покинуть эту территорию до завершения активной фазы ограниченной военной операции, поскольку бойцы открыли огонь по военным объектам РФ.
С момента действия гуманитарного коридора, объявленного для эвакуации мирных жителей из Белгородской и Курской областей России, им воспользовалось более 7000 гражданских автомобилей. Также из города Курск эвакуационным коридором воспользовались более 600 гражданских автомобилей, на которых жители покидали свои дома.
В то же время , российские власти блокируют эвакуацию гражданских в Белгородской области, где продолжается рейд российских добровольцев.
По данным СМИ, в Белгородской области российские силовики оцепили железнодорожный вокзал. Там растет паника среди местных жителей.
Местные в Гайвороне Белгородской области массово бегут. В Сети появилось видео, как гражданские россияне с вещами пешком бегут из города.
"Трофеи" РДК на территории РФ
Ограниченная военная операция "Русского добровольческого корпуса" в Белгородской и Курской областях продолжается. В подтверждение, добровольцы показали новую партию пленных из числа Вооруженных сил РФ.
Глава РДК Денис Никитин также обратился к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову и предложил ему встречу, чтобы передать пленных русских солдат.
Буданов оценил рейд добровольцев
Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что зашедшие в Россию для борьбы с путинским режимом добровольцы легиона "Свобода России", РДК и "Сибирского батальона" не собираются останавливаться в ближайшее время и будут делать все, на что им хватит сил.
Дойдут ли российские добровольцы в Москву
Военный эксперт Сергей Кузан считает, что рейд российских добровольцев может не перерасти в поход на Москву. Но действия борцов с путинским режимом могут стать толчком к распространению партизанского движения и создать плацдарм для более позднего наступления на Москву.
Эксперт считает, что такие акции расшатывают власти Путина в России, российские добровольцы разрушают авторитет хозяина Кремля, прежде всего в глазах китайского лидера Си Цзиньпина, демонстрируя, что российский диктатор не может обеспечить безопасность во время проведения выборов. Он также прогнозирует, что война распространится в глубь территории России благодаря разрастанию партизанского движения.
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