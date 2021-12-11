Рейды по одиноким пожилым людям: в Николаеве проверяют газовое оборудование у пенсионеров

Рейды по одиноким пожилым людям: в Николаеве проверяют газовое оборудование у пенсионеров

Бесплатных профилактических рейдов нет – за них надо платить.

После взрыва в Новой Одессе николаевские спасатели начали профилактические рейды по одиноким пожилым людям. Вместе с газовиками и соцработниками проверяют газовое оборудование пенсионеров. Именно его неисправность могла стать причиной взрыва, в результате которого погибли три человека, а два этажа подъезда полностью уничтожены.

Как проходил рейд и какие нарушения обнаружили специалисты, рассказали 11 декабря в сюжете ТСН.19:30.

Спасатели, газовики, соцработники и журналисты: по первому же адресу, который проверяет профилактический рейд, слесарь находит сильную утечку газа. Посчастливилось, что, когда заходили, сразу не включили свет. Ведь в этой малой пристройке уже скопился газ. "Это взрывная смесь. Искорка маленькая и все — взлетели", — говорит слесарь "Николаевгаза" Олег Ковтун. Он советует 84-летней госпоже Натали отрезать газ. Впрочем, выясняет: вытекает через старые пересохшие прокладки.

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Именно это могло быть причиной взрыва в Новой Одессе: там три человека погибли, трое пострадали.

В другом дворе газовик находит самопроизвольно подсоединенную плиту с деформированным шлангом, но все герметично. Хозяевам только одно предупреждение: заменить. Впрочем, с электричеством в доме ужас, а любая искра в помещении, где накопившийся газ, смертельно опасна.

Наиболее распространенная причина утечки газа – это неправильно установленные приборы и старые прокладки. Статистика такова: за год 6,5 тысяч вызовов.

В Новой Одессе проверяют газовое оборудование пенсионеров | ТСН Новости Украины

Плановых, то есть бесплатных профилактик нет, говорит Олег Ковтун. Каждый владелец газового оборудования должен заключить соглашение с любой лицензированной газовой службой. "Стоимость договора может составлять от 500, 700, 1000 гривен и больше", — рассказывает спикер "Николаевгаза" Элина Луцкевич.

Одиноких пенсионеров в несколько тысяч только в Николаеве. Где им брать деньги на профилактику газового оборудования ответа нет. Обещает помочь участница рейда соцработница Елена Лавриненко. Мол, будет общаться с представителями облгаза и решать проблему.

Все, что могут соцработники, – это только просить у служб помощи. В частности, этот рейд с участием газовщиков был единственным социальным.