Рейды продолжаются: что известно о новом скандале с ТЦК в Одессе

Телеграмма-каналы переполнены видео того, как и где представители терцентров останавливают маршрутки и начинают проверку данных присутствующих мужчин.

В Одессе все стабильно: ТЦК и люди продолжают ссориться уже в обычном месте – городском транспорте.

Что произошло в этот раз и чем закончилось, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Новый скандал с ТЦК

Видео очередного скандала между представителями ТЦК и местными появилось в Сети. Телеграмм-каналы, распространившие видео, утверждают, что баталии снова разгорались в Одессе.

Одесса, утро, ТЦК, все как обычно



А в других городах тоже такие утренники в маршрутках? pic.twitter.com/Tt8rm22ck9 — qwest (@qwest__) February 6, 2024

Женщины против ТЦК

Спор поднимается как книга пишет — между женщинами и представителями терцентра, первые сетуют, что опаздывают на работу. На другом видео уже в другой маршрутке женщина называется девушкой парня, которого хотят проверить и тоже разгорается скандал.

Что говорят в оборонном комитете?

Такие рейды ТЦК для Одессы уже не новинка. Телеграмма-каналы переполнены видео того, как и где представители терцентров останавливают маршрутки и начинают проверку данных присутствующих мужчин. Хотя еще накануне в Раде уже говорилось о том, что пора прекращать охоту прямо на улице. О том, что часто представители ТЦК дискредитируют идею мобилизации , заявлял заместитель председателя парламентского комитета по нацбезопасности Егор Чернев.

“Террор ТЦК на улицах дискредитировал идею мобилизации, снизил моральный дух общества и подорвал единство в государстве. Это должно быть прекращено как можно быстрее, но нам нужны реальные и эффективные альтернативы. Над этим вопросом, в частности, мы сейчас работаем», — говорил он.

Альтернатива есть?

Он напомнил, что даже Зеленский говорил, что военнообязанных нельзя "отлавливать" на улице. Сейчас альтернативой уличной мобилизации хотят сделать повестки в электронной форме, хотя и к такой идее много вопросов. Но Рада может предложить и другие варианты, отметил глава оборонного комитета Александр Завитневич.

“Расчеты показывают, что другие варианты вручения повесток не позволяют опережать врага во время реагирования, а следовательно, создают предпосылки к тому, чтобы враг получал контроль над ситуацией с соответствующими последствиями. Но я не исключаю, что при обсуждении этого вопроса на Комитете или Верховной Раде могут быть представлены другие эффективные варианты вручения повесток», — отметил он.

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В каждой истории две стороны монеты

Но на самом деле в таких историях обе стороны монеты. Пренебрежительное отношение женщин к представителям терцентров иногда не имеет предела. Хотя ранее военные отмечали, что среди этих мужчин есть те, кто получили тяжелые ранения на передовой и именно поэтому были переведены на работу в ТЦК. Вот, например, на скандалы, которые были несколько недель раньше, реагировал и заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

Но в то же время он тоже признает, что есть откровенно наглые представители ТЦК, а значит должны нести ответственность за совершенные нарушения.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Оставьте парня в покое!" Новый скандал с ТЦК в Одессе! Люди взбешены!

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