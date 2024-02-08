Рейды продолжаются: что известно о новом скандале с ТЦК в Одессе

Телеграмма-каналы переполнены видео того, как и где представители терцентров останавливают маршрутки и начинают проверку данных присутствующих мужчин.
В Одессе все стабильно: ТЦК и люди продолжают ссориться уже в обычном месте – городском транспорте.
Что произошло в этот раз и чем закончилось, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.
Новый скандал с ТЦК
Видео очередного скандала между представителями ТЦК и местными появилось в Сети. Телеграмм-каналы, распространившие видео, утверждают, что баталии снова разгорались в Одессе.
Одесса, утро, ТЦК, все как обычно— qwest (@qwest__) February 6, 2024
А в других городах тоже такие утренники в маршрутках? pic.twitter.com/Tt8rm22ck9
Женщины против ТЦК
Спор поднимается как книга пишет — между женщинами и представителями терцентра, первые сетуют, что опаздывают на работу. На другом видео уже в другой маршрутке женщина называется девушкой парня, которого хотят проверить и тоже разгорается скандал.
Одесса Люди против ТЦК pic.twitter.com/ns2zU9tDpi— lexa-cr (@lexa_crim) February 6, 2024
Что говорят в оборонном комитете?
Такие рейды ТЦК для Одессы уже не новинка. Телеграмма-каналы переполнены видео того, как и где представители терцентров останавливают маршрутки и начинают проверку данных присутствующих мужчин. Хотя еще накануне в Раде уже говорилось о том, что пора прекращать охоту прямо на улице. О том, что часто представители ТЦК дискредитируют идею мобилизации , заявлял заместитель председателя парламентского комитета по нацбезопасности Егор Чернев.
“Террор ТЦК на улицах дискредитировал идею мобилизации, снизил моральный дух общества и подорвал единство в государстве. Это должно быть прекращено как можно быстрее, но нам нужны реальные и эффективные альтернативы. Над этим вопросом, в частности, мы сейчас работаем», — говорил он.
Альтернатива есть?
Он напомнил, что даже Зеленский говорил, что военнообязанных нельзя "отлавливать" на улице. Сейчас альтернативой уличной мобилизации хотят сделать повестки в электронной форме, хотя и к такой идее много вопросов. Но Рада может предложить и другие варианты, отметил глава оборонного комитета Александр Завитневич.
“Расчеты показывают, что другие варианты вручения повесток не позволяют опережать врага во время реагирования, а следовательно, создают предпосылки к тому, чтобы враг получал контроль над ситуацией с соответствующими последствиями. Но я не исключаю, что при обсуждении этого вопроса на Комитете или Верховной Раде могут быть представлены другие эффективные варианты вручения повесток», — отметил он.
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В каждой истории две стороны монеты
Но на самом деле в таких историях обе стороны монеты. Пренебрежительное отношение женщин к представителям терцентров иногда не имеет предела. Хотя ранее военные отмечали, что среди этих мужчин есть те, кто получили тяжелые ранения на передовой и именно поэтому были переведены на работу в ТЦК. Вот, например, на скандалы, которые были несколько недель раньше, реагировал и заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.
Но в то же время он тоже признает, что есть откровенно наглые представители ТЦК, а значит должны нести ответственность за совершенные нарушения.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Оставьте парня в покое!" Новый скандал с ТЦК в Одессе! Люди взбешены!
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