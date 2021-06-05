Рейс Афины-КГБ: в чем "признался" Протасевич и что может сделать мир, чтобы его освободить

Режим Лукашенко надо санкционировать вместе с его российскими "кошельками", иначе мир только ускорит поглощение Беларуси Россией.

Режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко продолжает попирать правами человека и принципами международного права. После совершения акта воздушного пиратства с захватом пассажирского самолета Ryanair, чтобы задержать бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, режим пошел еще дальше.

Комнату допроса СИЗО КГБ изменили на эфирную студию, где под пытками и бешеным психологическим давлением записали "признание" Романа Протасевича во всех смертных грехах. Это "интервью" показали по государственному белорусскому каналу "ОНТ". На Романе было максимум одежды. Но возможные пытки и избиения скрыть не удалось. На моменте, где Роман закрывает лицо руками, очень хорошо видны раны, вероятно от наручников. И это только то, что попало в кадр.

ТСН.ua разбирался, что может сделать международное сообщество, чтобы заставить режим Лукашенко отпустить Протасевича.

"Северная Корея" в центре Европы

Трудно поверить, что в XXI веке на глазах у всего мира неугодную режима человека могут похитить, захватив для этого целый пассажирский самолет, а потом выбивать из него показания. Именно так действовала репрессивная советская машина, пытая и уничтожая людей. Очень символично, что белорусская репрессивная машина не сменила своего названия, оставшись КГБ — Комитетом государственной безопасности РБ — даже после распада "совка". Именно в СИЗО КГБ удерживают Романа Протасевича.

До начала войны с Россией о пытках в тюремных застенках украинцы узнавали разве что из учебников истории. А вот с 2014 года столкнулись с этим лично. После просмотра "интервью" Протасевича украинский журналист Владимир Фомичев, освобожденный в 2017 года из незаконного содержания в колонии "ДНР", написал в своем Facebook, что "когда сидел и после смотрел десятки таких записей от донецкой "МГБ", знает прекрасно, как они создаются".

Украинцы, которые прошли через плен боевиков "ДНР"/"ЛНР", рассказывали страшные вещи об избиениях, применении тока, насилии и колоссальном психологическом давлении. Народная депутат от "ЕС" Ирина Геращенко, которая при президентстве Петра Порошенко занималась освобождением заложников, говорит, что "видела сотни видео на каналах боевиков или российских телепомойках, где замученные, с потухшим глазами, затравленные и избитые люди" признавались".

Что сказал Роман Протасевич в "признательном интервью" — главные тезисы:

"Не буду скрывать: я много критиковал Александра Григорьевича ... Многие вещи, за которые критиковали Александра Григорьевича, на самом деле это просто попытка давления. И что во многих моментах он поступал, извиняюсь за выражение, как человек со стальными яйцами".

"Я был одним из тех, кто призывал людей выходить на улицу 9 августа прошлого года. Когда мне предъявили все обвинения, я сразу признал свою вину по 342 ст. УК РБ. Я осознал, что призывы, которые я публиковал, стали причиной того, что начались, по сути, неконтролируемые беспорядки. И три дня Минск жил в хаосе ".

"Литовские налогоплательщики, по сути, содержат зарубежного политика (Светлана Тихановскую — Авт.) из своего кармана. Отчасти это частные спонсоры, представители бизнес-элиты".

"Вся моя поездка на Донбасс ... Я считаю, это была главная ошибка в моей жизни. Я надеюсь, что у Александра Григорьевича найдется достаточно политической воли, решимости, чтобы не выдать меня в ЛНР".

"Я переосмыслил для себя многие вещи, я не хочу больше лезть ни в политику, ни в разборки. Просто хочу надеяться, что смогу все исправить и жить обычной спокойной жизнью, завести семью, детей, перестать бежать от чего-то. Простите".

Падение режима

Последняя фраза прозвучала в конце "интервью", где он заплакал, закрыв лицо руками. Именно на этом моменте очень хорошо видно, что на его руках, вероятно, следы от наручников. Любой под пытками и беспрецедентным психологическим давлением признается во всех смертных грехах.

Наверное уже всем понятно, что операцию по захвату пассажирского самолета Ryanair режим Лукашенко осуществлял в тесной координации с российскими спецслужбами. "Интервью" Романа Протасевича — это не только наглядная демонстрация Лукашенко, что будет с людьми, которые пошли против его режима. Это еще и демонстрация режима Путина на примере Беларуси, что может быть с русскими, которые пойдут против Кремля.

Отец Романа Протасевича Дмитрий уверен: то, что говорит его сын — последствия более чем недельных издевательств в застенках СИЗО КГБ. По его словам, все, кто там находятся, очень быстро дают признательные показания. Так же считают опозиционерка Светлана Тихановская, основатель Telegram-канала NEXTA Роман Путило и члены Координационного совета. Советник Светланы Тихановской Франак Вечерко сказал, что белорусская оппозиция будет добиваться допуска международных экспертов к Роману Протасевичу и другим политическим заключенным. В пятницу, 4 июня, вечером Вечерко и Тихановская встретились с родителями Романа Протасевича, которые живут в польском Вроцлаве.

Комментируя увиденное "интервью" юристы говорят, что Роман находится в условиях принуждения и несвободы, поэтому анализировать сказанное им нет никакого смысла. К тому же, во время таких якобы "признаний" не было адвоката, которого не пускают в политзаключенному уже неделю.

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Что может сделать Запад, чтобы освободить Романа Протасевича, других политзаключенных, и в конце концов прекратить пытки режима Лукашенко над собственным народом? С 5 июня ЕС закрывает небо для самолетов белорусских авиакомпаний. С субботы они не смогут летать в воздушном пространстве ЕС и садиться в европейских аэропортах. Кроме того, официальный Брюссель может ввести персональные санкции против чиновников министерств обороны и транспорта Беларуси, минского аэропорта, гражданской авиации и военных из ВВС.

В Литве говорят: то, что делает Лукашенко, — это государственный терроризм. Европейцы уже фактически уничтожили "Белавиа". Только на лизинге самолетов Беларусь будет терять сотни миллионов долларов, не говоря уже о потерях той части "Белавиа", которая занимается грузовыми перевозками, и от транзита самолетов других авиакомпаний, которые использовали воздушное пространство Беларуси. Но раньше в ЕС и США также не исключали, что могут санкционировать белорусскую калийную и нефтеперерабатывающую промышленность, которые является бюджетообразующими. Решение скорее всего примут до конца июня.

Однако, заставит ли это режим Лукашенко отступить? Франак Вечерко говорит, что санкционирование Александра Лукашенко само по себе не станет "серебряной пулей" и решением всех белорусских проблем. К тому же ТСН.ua уже писал, что режим Лукашенко надо санкционировать вместе с его российскими "кошельками". Иначе мир только ускорит поглощение Беларуси Россией, что вполне вписывается в планы Владимира Путина.

Детали интервью бывшего главного редактора НЕХТА Романа Протасевича — "Секретные материалы"

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