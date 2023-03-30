Рейсы Киев – Москва: сотни украинцев еженедельно ездят автобусами в Россию (фото)

Несмотря на закрытую границу с Россией пассажирское сообщение с государством-агрессором фактически открыто. Автобусы из Киева, Львова, Днепра и других областных центров Украины несколько раз в неделю отправляются в Москву и обратно.

Найти автобус в Россию легко. Если в поисковике вариантов нет, то полно их в социальных сетях. Как выяснил ТСН.ua, стоит такое удовольствие от 250 до 350 долларов в зависимости от перевозчика (9,2 – 13 тысяч гривен).

Поехать в столицу России дешевле со Львова. За поездку из Киева или Днепра придется заплатить где-то на 20 долларов больше. Хотя самый дешевый вариант, который мы нашли – именно из Киева.

Схема простая: Украина — Польша — Россия

Никакой сложной схемы у перевозчиков нет: пассажир садится в Украине на автобус, направляющийся в Польшу, а уже в Варшаве пересаживается на прямой рейс до Москвы. Едет он через Литву и Латвию.

Перевозчики обходят запрет через европейские страны / Фото: ТСН.ua

"Только из Киева и Львова, девушка. 250 долларов. Покупать ничего не надо. Приезжаете вторник-суббота в Киев на железнодорожный вокзал, возле Макдональдса, до двух часов. И мы вас забираем на микроавтобусе. Будет одна пересадка в Варшаве", — рассказал ТСН.ua перевозчик Михаил и предложил убедиться, что автобус комфортабельный в своем чате с "клиентами". Их там почти 2,5 тысяч. Большинство передают через мужчину посылки, другие ездят в Россию и обратно.

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"Будет два автобуса. Один Днепр — Варшава, второй Варшава — Москва. Выезды с автовокзала во вторник и субботу. Нужно только биометрический загранпаспорт. Ехать более двух суток", — рассказал ТСН.ua представитель другого перевозчика по имени Сергей.

Только из Киева в Москву ездят десятки человек в неделю

На вопрос, не будет ли проблем при пересечении границы, один мужчина удивляется. "Чего они должны быть, если автобус едет в Варшаву? Из Варшавы другой будет", — говорит он.

Второй перевозчик уверяет, что проблем с поездками в Россию совсем нет: "Солнышко, ничего нет. Вчера ехало 20 человек (в Москву — ред.), оттуда 24 ехало. Вроде бы все хорошо, слава Богу".

Для того чтобы забронировать билет платить ничего не надо. Деньги за проезд берут в Варшаве или после пересечения российской границы. Некоторые просят фото загранпаспорта.

"Фамилия, имя и номер телефона украинского. Паспорт не надо. И точно, на какое число вы хотите. Вторник или суббота", — добавил Михаил, который предлагает поехать в Москву из Киева.

О популярности таких рейсов свидетельствует их регулярность и разнообразие вариантов. В комментариях к публикациям перевозчиков в Facebook украинцы интересуются рейсами и ценами.

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Наказать "бизнесменов" невозможно

Несмотря на сомнительные направления, привлечь к ответственности таких "бизнесменов" невозможно, прокомментировал для ТСН.ua адвокат Ростислав Кравец. Дело в том, каким образом построена схема — единого перевозчика, обеспечивающего транспортировку пассажиров или груза из Украины в Россию, нет.

"И винить в коллаборационной деятельности, подрыве национальной экономики или невыполнении решения Совета национальной безопасности и обороны Украины также будет крайне сложно, потому что это разные лица и юридически друг с другом никак не связаны", — пояснил Кравец.

Адвокат напомнил, что подобная схема работала после запрета регулярного авиасообщения с Россией в 2015 году.

"Все летели в Минск, пересаживались в другие самолеты и летели в Москву. Никого за это к ответственности не привлекали и привлечь невозможно. Фактически ничего незаконного в этой схеме нет. Нет единого перевозчика", — добавил Кравец.

Отметим, что такой перевозчик в Украине не один, и у всех них есть примерно по два рейса в неделю. Поэтому можно говорить о сотнях украинцев, которые пересекают границу страны-агрессора только в течение семи дней. Пока в Украине ежедневно умирают военные и гражданские из-за российской агрессии, "бизнесмены" зарабатывают деньги на поездках в Россию, а отдают им эти средства сами же украинцы.

Фото из Сети

Фото из Сети

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