Рейсы в более 10 тыс. км: как двое украинцев впервые пересекли Атлантику на вертолете

Рейсы в более 10 тыс. км: как двое украинцев впервые пересекли Атлантику на вертолете

Мужчины вылетели из канадской провинции Квебек в Киев.

Предприниматель Максим Лунев и спортсмен Евгений Рахмайлов — первые украинцы, что пересекли Атлантику на вертолет. Теперь претендуют на рекорд: преодолели почти 10 тыс. километров, вылетев из канадского Квебека и приземлившись в Борисполе.

Что больше всего им запомнилось из путешествия — смотрите в сюжете ТСН.Ранок 26 августа.

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Из кабины геликоптера командир Максим Лунев и второй пилот Евгений Рахмайлов недавно видели извержение вулкана, пролетая над Исландией. В трансатлантический рейс длиной более десять тысяч километров Максим и Евгений вылетели из канадской провинции Квебек в Киев, чтобы проверить на прочность и себя, и борт.

"Мы Буи в пути около 60 летных часов и около десяти дней. Мы садились, каждые три летние часа в каждой стране, в каждом аэропорту приземлялись на дозаправку, а затем летели дальше", — рассказал Лунев.

Новости мира: что больше всего запомнилось украинцам, впервые пересекшим Атлантику на вертолете

Фарерские острова, Бритаия, Германия, Швейцария ... — пилоты посчитали, что путешествие пролегло через 13 стран. Лететь над океаном. Говорят, что было не страшно, но гидрокостюмы и спасательный плот всегда были наготове. "Когда мы прилетели в Европу, Максим мне сказал: "Если бы мы здесь упали — нас бы спасли в сутки. Если бы мы там упали — то нас, возможно, за трое суток спасли", — вспоминает пилот Евгений Рахмайлов

За старшего был Максим. Частный предприниматель имеет 13 лет опыта вождения вертолетами и самолетами. Евгений — чемпион Украины и Италии по автогонкам, но в небо начал подниматься не так давно.

В мире таких смельчаков как Максим и Евгений единицы. В Украине через Атлантику на вертолете не летал еще вообще никто. Именно поэтому мужчины уже подали заявку на рекорд.

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