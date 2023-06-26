Рейв-толока: "музыкальных" волонтеров в месте пыток селян на Черниговщине встретили настороженно

В селе Ягодное в Черниговской области волонтеры объединились и разбирают завалы войны под музыку. Это место было в оккупации месяц, а когда россияне скрылись, открылась страшная история – враг силой согнал селян в школьный подвал и там люди пробыли месяц, говорится в ТСН.

В село Ягодное россияне пришли в начале марта 22 года. Кого бы ни спросить в селе, где провели оккупацию, все скажут одно и то же — в плену в подвале.

Оккупанты собрали в школьный подвал все село — так прикрылись гражданскими. Старыми, молодыми, младенцами. 367 человек ютились здесь в бесчеловечных условиях. “Крик, визг, плач, воздух нет. Задыхались. Бывало, что рассредоточятся — сутки не выпускали, ходили на ведро”, — рассказывают бывшие пленники.

Из-за удушья умерло двенадцать человек. Время от времени людей выпускали на улицу и видели, как горят их дома. Петр и Сергей сейчас ждут помощи по восстановлению жилья, в селе сформировали очередь согласно пожеланиям людей. Кто-то согласился на стройматериалы – помогла Латвия, и возводит дом своими силами. В общем, эта община очень пострадала от россиян. “У меня в общине 17 сел, десять были в оккупации. И я не могу сказать, что только 10 пострадали пострадали все 17, потому что вся территория общины была в боевых действиях”, — рассказывает сельский глава Ивановской общины Елена Швыдка.

Год назад в общину пришли волонтеры и предложили помощь по разбору завалов, только попросили, что хотят делать это под любимые ритмы. Во дворах, где погибли люди, конечно, колонки не включали, но в начале многие селяне относились к музыке скептически и настороженно. Но впоследствии – изменили мнение. “Люди говорили, что какая музыка, у нас идет война и все, а потом, когда приезжаешь на участок, разбирают… Звучит музыка и эта бабушка приплясывая, говорит – так это нормально”, — рассказывают волонтеры.

Год назад в общину пришли волонтеры и предложили помощь по разбору завалов, только попросили, что хотят делать это под любимые ритмы.

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Волонтеры даже кирпич разбирают в ритме. Это не просто расчистка завалов, из этого кирпича будут строить новое жилье для общества. "Мы посмотрели, сделали экспертизу кирпича и поняли, что мы сможем очень сильно сэкономить средства, построили больше людям, во-вторых, это как забота о природе, когда она будет не на свалке, а еще раз использована", — утверждает соорганизатор толоки. Косякова.

Здесь не обязательно любители электронной музыки. Журналист из Британии очень хотел приобщиться. "Как будто не очень правильно приехать и писать об этом, я решил, что я могу действительно помочь", — убеждает Джеймс Мик.

Это не дискотека, говорят волонтеры, прямо сейчас хочется чего-нибудь положительного. “Очень сложно менять свое настроение на протяжении жизни в войне. Потому что эти ужасы, что даже руки начинают трястись, когда ты это понимаешь, но ты понимаешь, что есть жизнь дальше и ты идешь и дальше отстраиваешь”, — рассказывают волонтеры.

Эту территорию расчищают на будущее. На основе уцелевших стен дома культуры будет новый, чилийский архитектор бесплатно разработал проект. Когда будет победа – будет новое пространство.

На основе уцелевших стен дома культуры в Ягодном будет новый, чилийский архитектор бесплатно разработал проект

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