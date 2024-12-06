"Режим Асада мертв": главный военный оппозиции в Сирии о России, судьбе христиан и будущем страны

Лидер крупнейшей группировки среди военной оппозиции в Сирии Гаят Тахрир аш-Шам, ведущий наступление на столицу Дамаск, Абу Мохаммад аль-Джолани дал интервью американскому изданию CNN. Это его первый разговор после многолетнего молчания.

ТСН.ua выслушал разговор и собрал основное, что характеризует возможного будущего представителя власти в Сирии в случае падения режима Башара аль-Асада, возглавляющего республику с 2000 года после смерти его отца.

Кто такой Абу Мохаммад аль-Джолани и его Гаят Тахрир аш-Шам

Отметим, что оппозиционные силы Сирии децентрализованы и состоят из разных идеологий. Значительная их часть – это радикальные экстремисты группировки, выступающие за установление исламских традиций. Одна из таких групп – это Гаят Тахрир аш-Шам.

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Она ранее являлась частью сирийского отделения "Аль-Каиды" в Сирии. Именно поэтому США, Турция и ООН считают ее бойцов террористом, а за арест самого Джолани объявлено вознаграждение.

Как пишет CNN, Джолани получил боевой опыт, являясь молодым бойцом "Аль-Каиды" против США в Ираке. На родине он возглавил сирийский центр террористической группы под названием "Джабхат ан-Нусра", но впоследствии разорвал связи с "Аль-Каидой", и его организация трансформировалась в "Хайят Тахрир аш-Шам" (Организация освобождения Леванта) в начале 2017 года.

Именно такой бэкграунд бросает тень на его амбиции. Ранее его риторика была радикальной, но сейчас он заявляет о существенных изменениях взглядов. "Личность человека в его двадцать отличается от той, которую он имеет в тридцать или сорок лет, и, безусловно, в пятьдесят. Это человеческая природа", — убеждает он.

Как знак его попытки ребрендинга, он впервые публично использовал свое настоящее имя — Ахмед аль-Шараа — вместо псевдонима, под которым он широко известен.

К чему стремится Гаят Тахрир аш-Шам

По словам Абу Мохаммад аль-Джолани, главная цель — падение режима в Сирии.

"Цель революции остается неизменной — свержение этого режима. Мы имеем право использовать все доступные средства для достижения этой цели", — сказал Джолани.

"Зерна поражения этого режима всегда были внутри него… Иранцы пытались реанимировать режим, покупая ему время, а позже россияне тоже пытались поддержать его. Но правда остается: этот режим мертв", — добавил сирийский боец с политическими амбициями.

"Сирия заслуживает системы управления, основанной на институтах, а не на одном правителе, который принимает произвольные решения", — заявил он.

Судьба христиан в Сирии

"Люди, которые боятся исламского правления или видели его неправильные реализации, или не понимают его должным образом", — заявил он.

Группа публично обратилась к христианам и другим религиозным и этническим меньшинствам, заверив их в безопасности под своим управлением.

Отметим, что сюжеты Алеппо свидетельствуют о том, что христианский квартал Алеппо в полной безопасности. Люди посещали храм, а рождественскую символику никто не уничтожал и не отнимал.

Джолани отверг обвинения в злоупотреблениях, заявив, что инциденты "не совершались по нашим приказам" и виновные уже привлечены к ответственности.

Судьба российских военных в Сирии

Все иностранные военные должны покинуть территорию Сирии. Это касается россиян, турок, американцев, иранцев и т.д. "Я считаю, что после падения этого режима вопрос будет решен, и больше не будет необходимости в присутствии каких-либо иностранных сил в Сирии", — заявил Джолани.

Отметим, что сегодня российское посольство выпустило обращение к своим гражданам в Сирии с призывом покинуть страну.

Напомним, что наступление повстанцев на позиции сирийской армии, поддерживаемой российской авиацией, иранскими военными и бойцами ливанской "Хезболлы", началось 27 ноября этого года. За это короткое время они установили контроль над всей провинцией Идлиб, захватили Алеппо и Хаму. Сейчас группировки повстанцев продвигаются в направлении Хомса, расположенного уже совсем близко от столицы республики Дамаск.

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