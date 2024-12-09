Режим Асада в Сирии упал: как этот мощный удар по Путину и Ирану повлияет на войну России против Украины

После более чем полвека правления семьи Асадов в Сирии, которое последнее десятилетие держалось на штыках России и Ирана, режим Башара Асада упал за неделю, а сам он вместе с семьей бежал в Москву.

В декабре 2016 года, чтобы установить контроль над Алеппо, режиму Асада понадобилось четыре года. Силы коалиции оппозиционных повстанческих групп – "Командование военных операций" – захватили Алеппо менее чем за четыре дня, а затем и столицу Дамаск. Сирия имеет стратегическое значение для России. В Тартусе на побережье Средиземного моря еще с русских времен Москва имела свою военно-морскую базу. Чуть выше, ближе к турецкой границе, – авиабазу Хмеймим. Это ее ворота в Средиземное море и Африку. Поэтому потеря Сирии – это огромная пощечина Путину.

Российское военное вмешательство в Сирию, чтобы сохранить режим Башара Асада, началось в 2015 году – год спустя после оккупации украинского Крыма. Этим Путин, помешанный на "цветных революциях" и реваншизме, хотел показать Западу, что Арабская весна (волна антиправительственных протестов в странах Ближнего Востока, которая началась в 2010 году в Тунисе) в Сирии не пройдет. Ковровые бомбардировки, применение химического оружия, массовые убийства и миллионы беженцев – вот как выглядела помощь России режиму в Сирии.

Как же стало возможным стремительное падение режима Башара Асада?

Во-первых, по словам президента США Джо Байдена, который в воскресенье, 8 декабря, прокомментировал происходящее в Сирии, Россия не смогла его защитить из-за огромных потерь на войне против Украины.

Во-вторых, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, посетив границу между Израилем и Сирией, заявил, что падение режима Асада – это прямой результат ударов Израиля по Ирану и "Хезболли". Напомним, что Израиль ликвидировал лидера "Хезболла" Хасана Насраллу. А наступление группировок сирийской оппозиции началось в тот же день, когда начало действовать соглашение о режиме прекращения огня между Израилем и "Хезболлой".

Итак, как видим, по оси "зла" Россия-Иран-Китай-Северная Корея нанесен первый мощный удар. Как падение режима Асада в Сирии отразится на амбициях Москвы и Тегерана? Какие силы и страны за этим стоят? И что самое главное, как это повлияет на войну России против Украины? Читайте на сайте ТСН.ua.

"Нас там нет": почему молчит Москва

В воскресенье, 8 декабря, в российском МИД заявили, что в переговорах Асада с "рядом участников вооруженного конфликта", Москва не участвовала. И именно после них Асад решил покинуть страну, призвав к передаче власти мирным путем. Хотя в субботу, 7 декабря, за несколько часов до захвата Дамаска и падения режима Асада, министр иностранных дел России Сергей Лавров принимал участие в переговорах в Дохе (Катар) в астанинском формате вместе с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи .

Тогда же Лавров принял участие в Форуме Доха 2024 года. Комментируя события в Сирии, он заявил, что недопустимо, "чтобы террористические группы в Сирии брали под контроль земли", нарушая договоренности, основанные на резолюциях ООН. Более того, Лавров набросился на телеканал Al Jazeera, мол, их журналисты в репортажах называют "Хаят Тахрир аш-Шам" оппозицией, потому что группировка относится Совбезом ООН, США и другими странами в террористические группы.

Действительно, основная группа, стоящая за скорым свержением режима Асада и падением Дамаска, — "Хаят Тахрир аш-Шам", которая до начала наступления контролировала Идлиб. Это 4-миллионный город на северо-западе Сирии, куда были перемещены несогласные с режимом Башара Асада. Еще на прошлой неделе сирийская армия и российская военная авиация наносили удары по этому региону. Ранее "Хаят Тахрир аш-Шам" имела связи с "Аль-Каидой", но в 2016 году разорвала их. Даже Турция признала в свое время "Хаят Тахрир аш-Шам" террористической. Однако в последние годы группировка не мешала Анкаре проводить свои операции преимущественно против сирийских курдов. К тому же многие западные СМИ отмечает, что успешное наступление "Хаят Тахрир аш-Шам" не могло состояться без координации и поддержки Анкары, хотя она и отрицает это.

Так, по информации Reuters, еще полгода назад силы оппозиционных повстанческих групп в Сирии "уведомили Турцию о своих планах большого наступления и почувствовали, что получили молчаливое одобрение". Турция также поддерживает наступающую на Алеппо Сирийскую национальную армию. К тому же еще в пятницу, 6 декабря, за два дня до падения Дамаска, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что пытался провести переговоры с Асадом, но ответа не получил.

Башар Асад, очевидно, больше полагался на поддержку Москвы и Тегерана. К тому же Хакан Фидан, который вместе с Сергеем Лавровым в субботу, 7 декабря, был на переговорах в Дохе, публично признал, что Анкара знала, что в Сирии что-то произойдет, однако не стоит за этим. Уже в воскресенье, 8 декабря, российский МИД резко сменил риторику, перестав называть наступление сил коалиции оппозиционных повстанческих групп в Сирии "террористами". А известный пропагандист Киселев в "Вестях недели" в воскресенье вечером, 8 декабря, убеждал россиян, что судьба Башара Асада неизвестна (хотя к тому моменту он уже находился с семьей в Москве – ред.), а Россия и не собиралась задействовать в Сирии своих сухопутных войск.

В падении Дамаска и правящего режима российская пропаганда обвинила самого Башара Асада, подчеркивая, что у его правительственных войск даже было лучшее оружие, чем коалиция оппозиционных групп, но сдали ключевые сирийские города без боя (по сообщениям западных СМИ, из-за тотальной коррупции их танки и самолеты были даже не заправленные топливом – ред.). Действительно, лучше же показывать сюжеты о размещении по просьбе диктатора Лукашенко "новой" ракеты "Орешник" в Беларуси, сопровождая это фотографиями о сокращении подлетного времени в ключевые европейские столицы, чем о позорном бегстве своего флота и авиации из Тартуса и Хмеймима, приглашая параллельно Турции обеспечивают для этого соответствующие коридоры и безопасность.

Что будет дальше: влияние в регионе

Примечательно, что еще неделю назад в ООН представитель России Василий Небензя обвинял украинские спецслужбы в поддержке сирийских повстанцев. Он даже видел некий "идентифицированный след", ведущий в ГУР Минобороны Украины. Затем к этим обвинениям присоединился и Иран. В украинском МИД отреагировали, заявив, "что, в отличие от России, Украина придерживается норм международного права, принципов незыблемости суверенитета и территориальной целостности других стран".

В Кремле до сих пор повторяют, что находятся на контакте со всеми группировками сирийской оппозиции, а серьезной угрозы безопасности российских военных баз в Сирии нет, хотя они и находятся в режиме повышенной боевой готовности. Однако на самом деле никто сейчас не знает, останутся ли российские военные базы в Сирии. В комментарии CNN лидер "Хаят Тахрир аш-Шам" Абу Мухаммад аль-Джолани (в 2018 году США признали группировку террористической, объявив $10 млн вознаграждение за Джолани — ред.) сказал, что вооруженная сирийская оппозиция планирует сформировать правительство, которое будет советом, избранным народом.

Однако большинство экспертов пока скептически к этому относятся, напоминая опыт Арабской весны. В результате ни в одной стране Ближнего Востока не удалось добиться положительных изменений. Не зря же Израиль называет себя единственной демократией в регионе. Также непонятно, смогут ли разные оппозиционные повстанческие группы в Сирии, которые сейчас действуют как "Командование военных операций", действительно объединиться ради общих целей. Кроме того, неизвестно, как поведут себя США, которые до сих пор имеют в Сирии около 900 военных (при президентстве Трампа большинство было выведено – ред.) в контролируемых курдами районах бурения нефти на северо-востоке и гарнизон на юго-востоке.

Турция считает курдов террористами. Последняя операция Анкары была в октябре 2019 года, когда турецкие силы пытались оттеснить курдов как минимум на 30 км от своей границы и создать "буферную зону безопасности" в Сирии. Турция хотела туда отправить сирийских беженцев. Это давнее предвыборное обещание Эрдогана. Напомним, что сейчас в Турции более 3 млн. сирийских беженцев. Вдобавок к этому Израиль занял новые позиции в буферной зоне на границе с Сирией на Голанских высотах (часть Сирии, которые Израиль аннексировал в 1981 году – ред.).

Эксперты Atlantic Council тоже предполагают период нестабильности и хаоса в Сирии. Поэтому советуют США, Турции и Катару объединить усилия с Саудовской Аравией, ОАЭ, Израилем и Иорданией, чтобы выработать общий подход для стабилизации Сирии, разработки конституции страны и проведения выборов. Ведь по данным ООН, около 80% сирийцев сейчас нуждаются в гуманитарной помощи.

Но одно можно констатировать точно: иранский коридор поставок оружия "Хезболли" через Ирак и Сирию больше не работает. Вдобавок, можно предположить, что и российские базы в Сирии – Тартус и Хмеймим – больше не будут функционировать, если и номинально останутся. А это значит, что доступ России к Средиземному морю и странам Африки существенно ограничится. Правда, российские паблики уже вторые сутки пестрят сообщениями, что Кремль будет торговаться с Турцией и другими заинтересованными сторонами, параллельно играя на разногласиях между разными группировками "Командование военных операций". Но вместе с этим некоторые российские эксперты все же рекомендуют подыскать другое место для российских баз для обеспечения доступа к странам Африки.

Также читайте Развалится ли Сирия после падения Асада: мнения политиков и экспертов

Россия и Иран были главными сторонниками режима Асада. Они разделяют ответственность за преступления, совершенные против сирийского народа. Они также оказались ненадежными партнерами, покинув Асада, когда он перестал быть им полезным. Конец правления Асада является моментом радости, но также и неопределенности для народа Сирии и всего региона. Мы надеемся на мирную передачу власти. понедельник, 9 декабря, генсек НАТО Марк Рютте.

Ну а пока российская пропаганда паникует, в сети появилось множество видео и фотографий, как сирийцы в самой Сирии и других странах празднуют свержение режима Башара Асада. Многие напоминали его фразу 10-летней давности: "Я не Янукович, я никуда не уеду". Правда, видео из его дворца в Дамаске и фотографии коллекции его автомобилей очень напоминают стиль жизни преступника Януковича. В конце концов, в понедельник, 9 декабря, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что кремлевский "фюрер" лично принял решение предоставить Башару Асаду и его семье убежище в России. Позже, как выяснили западные СМИ, с 2013 по 2019 год семья Асада купила у Москва-Сити 19 квартир на $40 млн.

Пока рано прогнозировать, как удар по интересам Кремля на Ближнем Востоке из-за падения режима Башара Асада в Сирии, как и ослабления Ирана, повлияет на войну России против Украины. Но интересен здесь еще один момент. За несколько часов до падения Дамаска и бегства Асада из Сирии, западные лидеры, учитывая избранного 47 президента США, собрались в Париже на открытии отреставрированного после пожара в 2019 году Собора Парижской Богоматери. После этого в Елисейском дворце состоялась трехсторонняя встреча Дональда Трампа, Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского, где обсуждались пути урегулирования войны.

После этого, а также новостей о падении режима Асада в Сирии, Трамп совершил пост в соцсетях: "Асад ушел. Его покровитель Россия во главе с Путиным больше не была заинтересована в том, чтобы его защищать. Россия и Иран сейчас находятся в ослабленном состоянии: первая – через Украину и плохую экономику, другая – через Израиль и его боевые успехи. ред.). Это его время действовать.

Дело в том, что Сирия и Китай были стратегическими партнерами. Китайские компании добывали в Сирии нефть. Однако это не помешало Пекину никоим образом не поддержать режим Башара Асада. Это может быть громким звоночком для режима в Иране, который также позволяет китайским компаниям осваивать иранские нефтяные месторождения в обмен на инвестиции. Также в марте этого года появлялась информация, что Китай косвенно помогает Ирану финансировать йеменских хуситов, которые блокируют движение судов в Красном море, незаконно покупая 90% иранской нефти. Поэтому падение режима Башара Асада может иметь серьезные последствия для устойчивости и доверия внутри оси зла Россия-Иран-Китай-КНДР.