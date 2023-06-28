Режим Путина — на тонком льду: как Пригожин раскрыл главную ложь Кремля и бежал в Беларусь

На Западе убеждены, что самое главное, что сделал Пригожин во время своего неудачного бунта в России — это сказал правду россиянам о том, что ни Украина, ни НАТО не собирались нападать на Россию.

После проваленного мятежа в России "вагнеровцы" во главе с Евгением Пригожиным вдруг "переехали" в Беларусь. Произошло это вскоре после передачи Лукашенко части ядерного оружия РФ. Лидеры граничащих с Беларусью стран мгновенно отреагировали — Латвия, Литва и Польша негативно восприняли такую активность Лукашенко в этой игре.

Что будет делать Пригожин в Беларуси и почему режим Путина дал трещину – дальше в материале.

После так называемого "восстания Вагнера" в России на территории Украины по-прежнему остаются наемники Пригожина. Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер, правда не уточнил, где именно они расположены. Министры иностранных дел Латвии и Литвы во вторник призвали НАТО укрепить свои восточные границы в ответ на передислокацию боевиков ЧВК "Вагнера" в Беларусь, а президент Польши Анджей Дуда заявил, что "вагнеровцы" в Беларуси — очень негативный сигнал для его страны.

Лукашенко ищет свою выгоду от восстания Пригожина в России

В то же время сам самопровозглашенный президент Лукашенко утверждает, что, хотя российское ядерное оружие наемники Пригожина не будут охранять, их военными навыками Беларусь с удовольствием воспользуется. Он убежден, что самым опасным вокруг событий с мятежом в РФ было "не то, как именно сложилась ситуация, а то, как она могла развиться", мол, хорошо, что наемники "никого не трогали", когда зашли в Ростов.

Правда, неизвестно, согласились бы с Лукашенко российские водители гражданских машин в Воронеже, которых бомбили свои же россияне, или российские пилоты сбитых "вагнеровцами" вертолётов и транспортного самолета. Уголовные дела закрыли, а участники субботнего бунта могут сделать вид, что ничего не произошло.

К тому же сам Лукашенко уже дал понять, что не против такого развития событий. Он заявил, что командиры "повстанцев" могут приехать в Беларусь "поделиться передовым опытом" и "рассказать, что сейчас важно".

От этого сразу напряглись страны Балтии, с которыми Беларусь граничит. Они надеются, что НАТО не оставит движения боевиков без внимания. Так, новоизбранный президент Латвии Эдгарс Ринчкевичс заявил, что следует "очень внимательно отнестись к словам Путина, что наемники "Вагнера" могут уйти в Беларусь.

Кроме того, министр иностранных дел Литвы Габриэлус Ландсбергис добавил: "Франция может быть бесценным партнером в том, что касается усиления противовоздушной обороны государств Балтии, чтобы ни "Вагнер", ни российские военные никогда даже не подумали пересечь нашу границу".

Премьер Польши Матеуш Моравецкий тоже уже проверяет готовность границы своего государства с Беларусью к... чему-либо.

"Произошедшее в России демонстрирует высокий уровень непредсказуемости событий. Мы не знаем, и никто в мире не знает настоящих причин, которые привели к "маршу" боевиков Пригожина. Это станет понятнее в последующие недели", — убежден Моравецкий.

Сам Путин несколько раз появлялся на людях в окружении мрачных, нервных военных и назвал бескровную сдачу Ростова и Воронежа и беспрепятственный марш наемников почти в самую Москву "консолидированной реакцией российских вооруженных сил и народа".

Путин вяло отреагировал на бунт Пригожина и "вагнеровцев" / Фото: Associated Press

Однако мало кто поверил в это. На Западе считают знаковой не столько междоусобие в России, сколько первую громкую попытку сказать правду о том, почему Россия напала на Украину.

"Восстание Пригожина — беспрецедентный вызов властям Путина, очевидно, что среди тех, кто поддерживает российскую войну, начался раздор. У меня, конечно, нет никаких симпатий к боевикам Пригожина, которые совершали военные преступления в Украине и не только, но он четко сказал: начало российского полномасштабного вторжения было ничем не спровоцировано", — заявил министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли.

Министр обороны Британии Бен Уоллес тоже убежден, что главным следствием "восстания Вагнера" в РФ является то, что россияне услышали правду — что ни Украина, ни НАТО не собирались нападать на РФ.

Британцы верят, что россиянам достаточно услышать эту правду. Они провели "бунтовщика" Пригожина аплодисментами и демонстрируют многочисленные царапины и дыры в стенах, оставшихся в память от его беззубой попытки победить Минобороны РФ. Окончательное количество погибших во время субботнего восстания до сих пор не обнародовано.

Где сейчас Пригожин

После неудачной попытки бунта предводитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин сбежал в Беларусь. На личном самолете он приземлился на военном аэродроме под Минском.

В то же время самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что остальные "вагнеровцы" еще не прибыли в Беларусь, а находятся в лагерях на оккупированной Луганщине.

Однако военные эксперты, аналитики и политики анализируют угрозу второго фронта из Беларуси. Так, экс-начальник Генштаба Британии предположил, что "вагнеровцы" могут готовить наступление на Киев из Беларуси. По его словам, то, что Пригожин по договоренности с Лукашенко уехал в Беларусь, "вызывает определенную обеспокоенность".

В то же время экс-разведчик, генерал Маломуж считает, что наступление "вагнеровцев" на Киев невозможно. Мол, никакой опасности со стороны "вагнеровцев" нет, потому что в Кремле поставили другую задачу — осторожно расформировать это подразделение.

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