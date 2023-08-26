Режим Путина упадет раньше, чем будет освобождена вся территория Украины – оппозиционер Пономарев

Илья Пономарев говорит, что Путин уже почти не руководит ситуацией.

Режим кремлевского диктатора Владимира Путина упадет раньше, чем будет освобождена вся украинская территория, поскольку находится в очень нестабильном состоянии.

Такое мнение высказал российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы РФ и основатель "Утро февраля" Илья Пономарев в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"С военной точки зрения, я считаю, что освободить Крым сейчас проще, чем освободить Донбасс. Но я не военный и здесь, пожалуй, у господина Залужного есть другое мнение об этом... Все равно, я считаю, что режим упадет раньше, чем будет освобождена вся украинская территория, он в очень нестабильном состоянии.То, что мы наблюдали сейчас там относительно гибели Пригожина, а до того его мятежа и других событий — это нам указывает, что российская государственность почти не существует уже, что Путин почти не руководит ситуацией", – заявил Пономарев.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео " ПОНОМАРЕВ об убийце Пригожина, походе на Москву и переговоры Украины с Россией ".

Напомним, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов объяснил, почему "настоящий" Путин не появляется в публичном пространстве.

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