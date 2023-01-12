Режим слаб: политолог спрогнозировал судьбу Путина до конца этого года

Путинский режим – слабый. Уже к концу года диктатора может не быть у власти.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал профессор политических наук Ратгарского Университета США Александр Мотыль.

"Можно себе легко представить, что за несколько месяцев – до года будет конец самого Путина, что его уже не будет у власти. А если Путина нет у власти, то режим долго не просуществует. И в таком случае, если принять во внимание эти дополнительные факторы (не исключительно милитарные, но и общественные, политические и тому подобное), тогда видно, по крайней мере, по моему мнению, что время не играет в пользу России. Как раз наоборот, оно больше играет в пользу Украины, подчеркиваю, со стратегической точки зрения", — сказал политолог.

Мотыль признал, что действительно всем хочется, чтобы война закончилась уже завтра, чтобы люди не гибли. Но чем дольше будет продолжаться война, тем больше шансов распада российского режима и самой РФ, считает эксперт.

"А при таких обстоятельствах Россия уже будет не в состоянии вести полномасштабную войну против Украины. Она будет вести войну против себя. Такой распад произойдет не сейчас. Но может произойти через полгода – два года. Поэтому я и говорю, что время на нашей стороне, а не на стороне россиян", – сказал он.

По мнению политолога, коллапс России или ее расчленение может произойти не потому, что это сделал Запад. Потому что Запад может минимально повлиять на события в России.

"Это все будет из-за слабого режима; Путина, начавшего эту войну, которая является убийственной не только для Украины, но и для самой России. Путин собственной деятельностью создал все предпосылки возможного упадка РФ. И эти силы, тенденции, которые он создал, уже стали объективными и двигаются в определенном направлении. Их можно приостановить, но это будет трудно. Тенденции расчленения РФ стали объективными. Кстати, то же самое я аргументировал еще 30 лет назад по Советскому Союзу. Тем более в 1990 году, распад уже был объективно не только возможным, но даже неизбежным из-за действий Горбачева с перестройкой тоталитарной системы. Мне кажется, это моя гипотеза, что мы в подобном положении неизбежно. Но очень правдоподобно, что это приведет к распаду РФ", – подытожил Александр Мотыль.

Ранее Мотыль предположил, что в случае угрозы распада РФ Путин мог бы применить ядерное оружие, например, в столице российского Башкортостана Уфе, или даже в чеченском Грозном. По его мнению, Путин будет держаться за свою власть вплоть до последней секунды.

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