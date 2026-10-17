Режим выживания в Киеве: экстрасенс предупредил, к чему готовиться киевлянам зимой

Война в Украине / © Associated Press

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Экстрасенс Роман Завидовский разложил карты Таро и на цыганской колоде, чтобы спрогнозировать, какова ситуация в столице зимой. Он увидел угрозы, возможное усиление атак на инфраструктуру и финансовые затруднения.

Об этом он рассказал на своем YouTube канале.

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Что показали карты на цыганской колоде

Для прогноза на зиму Завидовский вытащил четыре карты на цыганской колоде. Среди них были карты взаимопомощи, кладбища, тюрьмы и женщины с ребенком на руках.

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Первую карту экстрасенс трактовал как призыв к единству. По его словам, людям важно поддерживать друг друга, чтобы легче пережить сложный период.

«Объединяйтесь, помогайте друг другу. Это очень важно, чтобы пережить нормально все эти невзгоды», — сказал Завидовский.

В то же время, следующие карты он назвал тревожными. В частности, карту кладбища экстрасенс связал с опасностью для жизни, ударами и атаками. Карта тюрьмы, по его трактовке, символизирует ограничения, безвыходные ситуации и изоляцию.

Завидовский предположил, что соединение этих карт может указывать на усиление агрессии и угроз для жителей столицы. Он также обратил внимание на карту женщины с ребенком, которую толковал как напоминание о необходимости позаботиться о безопасности самых молодых.

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«Не очень хорошие карты, честно говоря, на Киев падают. Поэтому, знаете, слова о режиме выживания, они где-то имеют свою логику», — отметил экстрасенс.

В то же время он отметил, что именно формулировка «режим выживания» достаточно неоднозначна. По его словам, невозможно со стопроцентной уверенностью предположить, где именно человек окажется в опасности.

Возможны ли новые удары по инфраструктуре Киева

Во время расписания на Таро Завидовский вытащил Королеву кубков, Четверку жезлов и Семерку пентаклей.

Последнюю карту экстрасенс связал с бедностью, потерями, финансовыми проблемами и блекаутами. По его мнению, он может указывать на дальнейшие угрозы для инфраструктуры столицы.

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Завидовский предположил, что опасность может относиться, в частности, к крупным торговым объектам. Поэтому он призвал киевлян быть осторожными и по возможности избегать крупных магазинов и людных мест.

«А ведь по объектам инфраструктуры могут еще усилиться. Возможно, по каким-нибудь супермаркетам, гипермаркетам. Поэтому будьте осторожны, уважаемые киевляне», — сказал он.

Экстрасенс также посоветовал по возможности отдавать предпочтение небольшим продуктовым магазинам вместо крупных торговых центров.

«Знаете, есть же маленькие магазинчики, прямо пристроенные к каким-то многоэтажкам. Потому, честно, жил бы я сейчас в Киеве, а я в Киеве когда-то жил очень долго, так я бы сейчас в большие магазины не шарился, не ходил бы по большим магазинам», — рассказал Завидовский.

Что экстрасенс посоветовал киевлянам

Завидовский отметил, что карты на столицу выпали тревожные. Он увязал их с возможными опасностями, проблемами с инфраструктурой и сложными обстоятельствами для жителей Киева.

В то же время, экстрасенс признал, что предсказать развитие событий со стопроцентной точностью невозможно. Он отметил, что угрозы существуют в разных регионах Украины, а не только в столице.

Завидовский призвал киевлян учитывать собственные ощущения безопасности и, если они боятся за себя и своих детей, рассмотреть возможность выезда в более безопасное место.

«Чувствуете опасность, боитесь за собственных детей, чувствуете, что нужно уехать, киевляне, езжайте в какое-то более безопасное место», — подытожил экстрасенс.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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