"Режима тишины здесь нет": пророссийские наемники ударили по украинским позициям из гаубиц

В то же время, отвечать на вражеский огонь у украинских бойцов приказа нет.
На Донбассе и полсуток не продержалось перемирие, о котором договорились во время последней в этом году встречи Трехсторонней контактной группы.
Пророссийские наемники ударили по позициям Вооруженных сил в Луганской области из гаубиц, говорится 24 декабря в сюжете ТСН. 19:30.
Объявленный режим тишины оккупанты сорвали едва ли не сразу. "Только нам буквально сообщили, что достигнуты договоренности, как был открыт огонь из ствольной артиллерии со стороны противника", — рассказывают защитники.
Военнослужащий Александр продемонстрировал журналистам ТСН перебитое дерево, в которое прилетел снаряд 152-го калибра.
Этот артиллерийский обстрел проррийские наемники усилили еще и огнем из миномета, чтобы Вооруженные силы не смогли вычислить, откуда стреляет гаубица: "Минометом отвлекали внимание от гаубицы, от САУ".
В четверг утром над этими позициями летал вражеский "Орлан", после чего и произошел обстрел. На следующий день здесь снова увидели беспилотник оккупантов.
Ребята предполагают, что скоро может быть вторая серия. И даже если оккупанты снова откроют огонь, отвечать на него у военных приказа не было.
Более того, защитники уже готовятся к вечерним прострелкам, когда наемники будут открывать огонь по несколько раз в час. "Режима тишины, как такового, здесь нет. Провокации (происходят. – Ред.) практически каждый вечер", – говорят бойцы ООС.
Детальнее о ситуации на Донбассе смотрите в сюжете:
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