"Режима тишины здесь нет": пророссийские наемники ударили по украинским позициям из гаубиц

"Режима тишины здесь нет": пророссийские наемники ударили по украинским позициям из гаубиц

В то же время, отвечать на вражеский огонь у украинских бойцов приказа нет.

На Донбассе и полсуток не продержалось перемирие, о котором договорились во время последней в этом году встречи Трехсторонней контактной группы.

Пророссийские наемники ударили по позициям Вооруженных сил в Луганской области из гаубиц, говорится 24 декабря в сюжете ТСН. 19:30.

Объявленный режим тишины оккупанты сорвали едва ли не сразу. "Только нам буквально сообщили, что достигнуты договоренности, как был открыт огонь из ствольной артиллерии со стороны противника", — рассказывают защитники.

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Военнослужащий Александр продемонстрировал журналистам ТСН перебитое дерево, в которое прилетел снаряд 152-го калибра.

Этот артиллерийский обстрел проррийские наемники усилили еще и огнем из миномета, чтобы Вооруженные силы не смогли вычислить, откуда стреляет гаубица: "Минометом отвлекали внимание от гаубицы, от САУ".

В четверг утром над этими позициями летал вражеский "Орлан", после чего и произошел обстрел. На следующий день здесь снова увидели беспилотник оккупантов.

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Ребята предполагают, что скоро может быть вторая серия. И даже если оккупанты снова откроют огонь, отвечать на него у военных приказа не было.

Более того, защитники уже готовятся к вечерним прострелкам, когда наемники будут открывать огонь по несколько раз в час. "Режима тишины, как такового, здесь нет. Провокации (происходят. – Ред.) практически каждый вечер", – говорят бойцы ООС.

Детальнее о ситуации на Донбассе смотрите в сюжете:

По позициям вооруженных сил в Луганской области пророссийские наемники ударили с гаубиц | Новости с фронта

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