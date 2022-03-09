Режиссер по образованию наладил производство бронежилетов: прямо у себя во дворе клеят металлические пластины

Говорит, что проверили – они могут выдержать попадание автоматного шара.
Вместо работы на телевидении шить бронежилеты: режиссер по образованию наладил производство защитного снаряжения.
Об этом сообщил корреспондент ТСН.
Прямо у себя во дворе клеят металлические пластины, которые затем отправляются в жилеты, создающие местные портнихи. Рассказывает, что больше всего сейчас проблем с бронированной сталью, с начала войны она исчезла. Пришлось искать варианты — соединять в кучу и укреплять металлические листы.
Говорит, что проверили – они могут выдержать попадание автоматного шара. Созданные в собственном дворе бронежилеты отдают бойцам из местной территориальной обороны.
Производитель бронежилетов Дмитрий Дворский говорит, что такого бронежилета достаточно, что выдержать автоматную очередь из автомата Калашникова. Мол, это – неплохой показатель, чтобы спасти кому-то жизнь.
Швея Любовь Красовская между тем рассказывает, что сейчас из-за военного состояния они шьют бронежилеты, а раньше шили спецодежду.
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