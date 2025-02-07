Резкая смена погоды в Украине: синоптики предупредили, к чему готовиться

В Украине резко изменится погода. Синоптики удивили своим прогнозом на новый день. Говорят, 7 февраля осадки прекратятся и установится переменная облачность. Однако морозы никуда не отступят, и температура останется почти на уровне предыдущего дня.

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Похолодание в Украине

Похолодание в Украине с первого дня февраля набирает обороты. Морозы и снег охватили большинство областей Украины. Однако накануне выходных циклон отступит, а прохладнее традиционно будет в Карпатах. Такой прогноз в интервью OBOZ.UA озвучила синоптик "Украинского гидрометцентра" Наталья Птуха.

По ее словам, в пятницу, 7 февраля, "высотный циклон" отступит от Украины, будет превалировать поле повышенного давления.

"Оно усилится, и погода будет уже без осадков. На дорогах Украины кое-где сохраняется гололедица, ветер преимущественно северо-западного направления", — сказала она.

Ночью столбик термометра будет опускаться до отметки -1… -7 градусов, днем будет колебаться вблизи 0 градусов, от -3 до +3 градусов, в Закарпатье в ближайшие дни может быть даже до +5 градусов. В то же время, самым прохладным местом в Украине остаются Карпаты, где ночью ожидается -5...-11 градусов, а днем 0...-5 градусов.

Наталья Птуха добавила, что сейчас в Карпатах есть снег, и снежный покров будет продолжаться из-за минусовых температур. На остальной территории страны снега не ожидается, 1-3 сантиметра может быть, но с пробелами и неравномерно.

Прогноз от метеоролога

Прогноз погоды на ближайшие дни сделал метеоролог Игорь Кибальчич. По его словам, в пятницу, 7 февраля, небольшой снег ожидается в западных и восточных областях страны, в остальных регионах без существенных осадков. На дорогах местами гололедица, возможен туман. Ветер восточный/юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит -3...-8 °С, днем -1...+4 °С. В Карпатах ночью -5...-10°С, днем 0...-5°С.

Прогноз погоды на выходные

Зимний характер погоды будет ощущаться и в выходные. По данным Игоря Кибальчича, в субботу, 8 февраля, в большинстве областей Украины преимущественно без осадков, лишь ночью местами в западных регионах и на северо-востоке возможен небольшой снег. На дорогах кое-где гололедица. Ветер восточный/юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит -1...-6 °С, днем -1...+4 °С. В Карпатах ночью -3...-8°С, днем -1...-4°С.

В воскресенье, 9 февраля, под влиянием мощного антициклона с северо-востока, в Украине ожидается сухая погода с переменной облачностью. Ветер восточной четверти, 7-12 м/с, в Приазовье и Крыму возможны отдельные порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит -3...-8 °С, днем -3...+2 °С. В Крыму и Одесской области ночью -2…+3°С, днем 0…+5°С.

Классические зимние морозы

В начале следующей недели, с 10 февраля, в Украине ожидается погода преимущественно без осадков. Температурные показатели не будут существенно меняться, отметила Наталья Птуха.

"Ночью остается -3...-9 градусов, классическая зимняя температура. В Карпатах ночью -7...-12 градусов. Дневные максимумы -3...+3 градуса, и только в Закарпатье +2...+7 градусов", — уточнила она.

Какая будет погода в феврале

Однако обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что дальше февраль будет не зимним, а весенним в Закарпатье, теплым на западе и юге Украины и достаточно суровым в Сумской и восточных областях.

Прогнозируется много солнечных дней, но к концу февраля дождется. Тем не менее, температура +6-8 градусов. В других западных областях – Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая и Хмельницкая – в первой декаде февраля будет прохладно: днем от -1 до +3 градусов, ночью от -1 до -4 градусов, каждые два-три дня ожидается дождь с мокрым снегом.

В дальнейшем начнет теплеть, но незначительно, всего на 2-3 градуса. Завершится зима на закате дождями с мокрым снегом.

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