Резкое изменение: синоптики поразили прогнозом погоды в Украине

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине / © ТСН

Реклама

2026 год имеет все шансы войти в четверку самых теплых лет за всю историю наблюдений. Согласно отчету ООН, глобальные температурные аномалии продолжают расти, вызывая таяние ледников и рекордный уровень моря. В то же время в Украине на текущей неделе будут наблюдаться температурные контрасты — от ночных морозов до дневных прояснений.

Глобальное потепление: данные доклада ООН и феномен Эль-Ниньо

В отчете ООН потепление связывают с мощным явлением Эль-Ниньо, которое способствует тенденции к потеплению. И она, кстати, продолжается уже более десятилетия.

Реклама

Согласно данным отчета, в период с января по сентябрь текущего года средняя глобальная температура была почти на полтора градуса по Цельсию выше среднего показателя. По словам специалистов, тепло, удерживаемое парниковыми газами, накапливается в океане и атмосфере, что приводит к таянию льда и повышению уровня моря.

Реклама

В этом году температура океана продолжает расти, превышая исторические максимумы, зафиксированные в прошлом году. Именно поэтому, согласно отчету, был зафиксирован рекордный уровень моря, что обусловлено таянием ледников и ледяных щитов, а также расширением морской воды в результате ее нагрева.

Температурные контрасты в Украине: прогноз погоды на 9 ноября

От -5° ночью до +17° днём — на этой неделе осень проявит для нас и тёплую, и холодную стороны почти одновременно. Погода будет отличаться контрастом между дневными и ночными температурами.

9 ноября в Украине ожидается переменная облачность без осадков. Однако в отдельных областях столбики термометров опустятся до значительных минусовых значений.

В понедельник в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер будет переменного направления со скоростью 3–8 м/с. Ночью температура воздуха составит от +2° до -3°, а в западных областях столбики термометров покажут -4…-9°. Днем воздух прогреется до +3…+8°.

Реклама

Официальный подробный прогноз УкрГМЦ на 9 ноября:

Осадки: без осадков.

Облачность: облачно с прояснениями.

Ветер: переменного направления, 3–8 м/с.

Температура воздуха ночью: от +2° до -3° (в западных областях -4…-9°).

Температура воздуха днём: +3…+8°.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 14:00 НОВОСТИ 9 НОЯБРЯ! АТАКА НОВЫМ ДРОНОМ! Блэкаут в Днепре! Проезд за 0 грн

Новости партнеров

Новости партнеров