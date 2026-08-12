Резкое похолодание и возвращение жары: синоптики поразили прогнозом погоды на август

Синоптики рассказали о прогнозе погоды / © pexels.com

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С сегодняшнего дня в Украине наступила прохлада. И произошло это очень стремительно: за ночь столбики термометров опустились с +30 °C до +20 °C, а местами — и ниже.

Синоптики объясняют: большая часть Украины оказалась в тылу холодного атмосферного фронта. Он пришел к нам из Балтики и, проходя через запад страны, постепенно движется на восток.

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Где в Украине сохранится жара

Жара сегодня ослабла повсеместно, за исключением юга и юго-востока — там температура по-прежнему будет держаться на высоком уровне +28…+31 °C.

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Холодный фронт должен принести с собой, пусть и кратковременные, но грозовые дожди. Однако днём повсеместно в Украине существенных осадков не ожидается.

Погода в столице и прогноз до конца недели

В столице сегодня солнечно, температура воздуха составляет +23 °C.

Такая погода продержится до выходных, а вот с субботы в Украину вернётся лето — более жаркое, а возможно, даже знойное.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: АД В ЗАПОРОЖЬЕ! 7 ПОГИБШИХ! В ТЦК выявили тысячи незаконных решений | ТСН 20:00 11 августа

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