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Резкое похолодание и возвращение жары: синоптики поразили прогнозом погоды на август
В Украину наступило резкое похолодание: температура упала на 10 градусов из-за холодного атмосферного фронта, пришедшего с Балтики. Синоптики рассказали, когда вернётся жара.
С сегодняшнего дня в Украине наступила прохлада. И произошло это очень стремительно: за ночь столбики термометров опустились с +30 °C до +20 °C, а местами — и ниже.
Синоптики объясняют: большая часть Украины оказалась в тылу холодного атмосферного фронта. Он пришел к нам из Балтики и, проходя через запад страны, постепенно движется на восток.
Где в Украине сохранится жара
Жара сегодня ослабла повсеместно, за исключением юга и юго-востока — там температура по-прежнему будет держаться на высоком уровне +28…+31 °C.
Холодный фронт должен принести с собой, пусть и кратковременные, но грозовые дожди. Однако днём повсеместно в Украине существенных осадков не ожидается.
Погода в столице и прогноз до конца недели
В столице сегодня солнечно, температура воздуха составляет +23 °C.
Такая погода продержится до выходных, а вот с субботы в Украину вернётся лето — более жаркое, а возможно, даже знойное.
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