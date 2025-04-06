Резкое похолодание, мокрый снег и дожди: погода в Украине на 6 апреля

В воскресенье будет холодно / © Pixabay

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Дожди в Украине усилятся еще больше, к тому же и морозы ударят.

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Погода в Украине каждый день меняется. А в воскресенье, 6 апреля, под влиянием активного циклона прогнозируется неустойчивая и холодная погода. Пройдут осадки в виде дождя, в западных и северных областях преимущественно мокрого снега. Временами осадки будут значительными. Ветер южный с переходом на северный, 7-12 м/с, местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха в северных и западных областях ночью даже доходила до -4 °С.

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Днем ожидается до -1…+4°С, в южных и восточных днем +12…+17°С.

Еще в начале апреля синоптик Наталья Диденко предупреждала, что с 5 по 9 апреля в Украине ожидается постепенное похолодание — сначала на севере, западе и в центре. К востоку и югу понижение температуры воздуха дойдет ориентировочно 7-8 апреля.

В период 7-9 апреля в западных, северных областях и местами в центральных есть возможность заморозков.

Напомним, ранее народный синоптик Владимир Деркач в комментарии «Главреду» рассказал, какой будет погода в апреле и даже в мае.

Он отметил, что в первые дни апреля не стоит ожидать настоящего весеннего тепла, потому что один-два теплых дня будут меняться на два-три прохладных дня, да еще с осадками. Так будет продолжаться практически до конца этой десятидневки. Вторая декада апреля разделится на две части: первая будет более влажной и ветреной. Ночью изредка даже возможен небольшой минус, днем умеренный плюс.

Вторая часть этой декады будет теплее и без осадков.

Третья декада апреля будет такой же теплой, но дальше температура воздуха немного снизится. Пройдут краткосрочные осадки.

По словам Деркача, даже начало мая не принесет подлинного тепла. Повышение температуры воздуха ожидается только к концу первой десятидневки мая. Ожидаются осадки. Далее воздух прогреется. Осадков следует ожидать больше в первой декаде, а вторая же будет сухой. Впрочем, кое-где пройдут кратковременные дожди.

В третьей декаде мая температура воздуха снизится, будет влажно и ветрено, что и скажется на общей картине погоды. И все же в конце месяца снова вернется тепло. И хотя его нельзя назвать стабильным, но будет достаточно тепло.