Резников назвал ошибки во время обороны Украины и анонсировал изменения в законах

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал об ошибках, которые были в обороне Украины и как их исправили. Он подчеркнул, что реформы будут продолжены и после победы Украины.

Об этом он сказал в интервью журналисту ТСН Андрею Цаплиенко.

Министр уверен, что после войны будут изменены многие законы по охране и обороне страны.

"У нас доктрина была такова, что задача Вооруженных сил согласно Конституции, всем законам обеспечить как раз уже сопротивление в случае агрессии. А подразделения пограничной государственной службы — это оборона границы и все необходимые вещи. Национальная гвардия — это обеспечение охраны объектов в в первую очередь", — сказал министр.

Алексей Резников также отметил, что в Украине изменились подходы к силам обороны, которые сейчас защищают наше государство.

"Мы это с покойным Денисом Монастырским тоже обсуждали, например, все те же самые атомные электростанции и так далее. То есть доктрина была, что это подразделение охраны, а не оборонное, поэтому даже на вооружении не было тяжелой техники - стрелковое оружие и так далее. И когда произошла Чернобыльская, Запорожская атомные электростанции, тогда пришло осознание, что и в этой доктрине были недооценки и ошибки, что подразделения Национальной гвардии, которые достойно воюют и в Мариуполе, и в Бахмуте и других местах героически воюют вместе с ВСУ. То есть это настоящий сектор безопасности и обороны, настоящие силы обороны. Все воюют - пограничники, Нацполиция, СБУ, ГУР МО. Я уже не говорю о ГСЧС, которые тоже делают свое дело. Начало меняться и у нас понимание", - сказал он.

Министр обороны Украины также напомнил, как создавалась территориальная оборона. Однако это так и не удалось до конца реализовать, потому что началась полномасштабная война.

"Территориальная оборона по другой концепции вообще образовывались и закон, который вступил в силу 1 января - за полтора месяца до начала нашествия - мы начали его реализовывать. Он был написан таким образом, что будет 10 000 кадровых офицеров в ТРО, которые будут постепенно готовить резервистов и так далее, и так далее. Поэтому было увеличено от 250 тысяч до 261 тысячи Вооруженные силы Украины. 10 тысяч было рассчитано под ТРО. Мы успели приобрести способность на 70-80% только по кадровым офицерам, то есть создать батальоны, бригады де-юре, номинально. Найти для них частично помещения, постепенно даже комнаты, где можно хранить оружие и то не везде. Здесь нашествие", - сказал он.

Алексей Резников заметил, что после начала войны решили, что территориальная оборона может участвовать в боевых действиях.

"Люди пошли добровольцами в ТРО в том числе. Я помню, что мы только по Киеву выдали за 2 с половиной суток около 21 тысячи автоматов Калашникова. Это кратно больше, чем было задумано ТРО-батальонов только в одном Киеве. Это привело к тому, что главком принял решение и закон это позволял применять силы ТРО, в том числе и на поле боя, непосредственно на линии контакта и во многих районах Запорожья, Днепропетровщины, Харькова, Николаевщины. В первую очередь держали удар там. Ребята ТРО вообще не успели. Там даже оснащения не было, в спортивных костюмах шли в бой и героически защищали эту территорию", - сказал глава Минобороны.

Резников подчеркнул, что в будущем Украину ожидают существенные реформы изменения системы обороны.

"Сегодня ТРО воюют везде, во всех местах, куда принимает решение главком. Это тоже изменение доктрины и я убежден, что мы будем переписывать много законов, исходя из последствий, анализируя эту войну, многие вещи, я убежден изменились. Я думаю, что даже в мире уже переписывают книги, потому что даже танки, потому что все считали, что танки уже не нужны для современной войны и артиллерия не нужна для современной войны, а оно оказывается, очень нужно. Много еще будет изменений, поэтому сегодня, когда мы понимаем, что "Гвардия наступления" - это подразделения Национальной гвардии, подразделения пограничной государственной службы и Нацполиции - они как элемент сил безопасности", - пояснил он.

Министр подчеркнул, что он уже говорил с западными партнерами о необходимости подготовки за границей и других украинских силовиков.

"И, кстати, я во исполнение этого решения по поручению президента официально во время заседания на "Рамштайн" в своих нескольких речах 3 раза официально обратился к партнерам, что я прошу понимать, что в силах безопасности и обороны в секторе обороны Украины есть, в том числе, Нацгвардия, пограничная государственная служба и Служба безопасности Украины и мы просим изменить мандаты в ваших странах, а также в европейском сообществе относительно возможности подготовки подразделений Нацгвардии, пограничников на территории тех стран. Не только Вооруженные силы Украины, а также возможности помощи международной помощи по вооружению, оснащению и так далее", - сказал Резников.

Напомним, Резников оценил ядерный потенциал России. Он объяснил, что никто не знает, в каком состоянии находится российское ядерное оружие, поскольку последнее испытание проводилось в 1998 году.

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