Резников ответил, закончится ли война в 2024 году: "Все хотят, как в кино"

Министр обороны Украины Алексей Резников не берется прогнозировать, закончится ли война в Украине в 2024 году. Он отметил, что сейчас идет контрнаступление ВСУ.

Об этом он сказал 28 августа на пресс-конференции.

Журналист ТСН.ua спросил Алексея Резникова, закончится ли война в Украине в следующем году. Глава Минобороны отметил, что он сейчас не готов ни к каким прогнозам.

"Неправильно с моей стороны делать прогнозы, когда закончится война. Потому что это зависит от многих обстоятельств. Я сегодня был у президента, Верховного главнокомандующего ВСУ. Там были доклады наших командующих. Мы двигаемся вперед в контрнаступлении. У нас есть изменения, не так быстро, как бы всем хотелось. Все хотят, как в кино: пришли сегодня, а завтра завершили. Но двигаемся мы в соответствии с планом. И будет реакция врага, потому что наши продвижения влияют на их моральный дух. Мы видим, как они хаотично перебрасывают подразделения: с востока — к югу, с юга на восток. Мы наблюдаем и это хороший знак", — объяснил Резников.

Напомним, Зеленский объяснил, какую победу в войне должна одержать Украина.

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