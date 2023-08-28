Резников рассказал, будет ли в Украине усиление мобилизации: чего ждать в ближайшие месяцы

Министр подчеркнул, что у Украины тоже есть потери и нужно пополнять ряды ВСУ.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в Украине будет продолжаться мобилизация в соответствии с планами. Об усилении или новой мобилизации пока речь не идет.

Об этом он сказал 28 августа во время пресс-конференции, сообщает журналист ТСН.ua.

Резников отметил, что с правовой точки зрения в Украине не будут объявлять дополнительную мобилизацию. Он пояснил, что сейчас продолжаются изменения в ТЦК и СП.

"У нас нет сегодня необходимости объявлять новую мобилизацию. У нас еще есть ресурсы с точки зрения правового плана. Что касается выполнения этого плана: у нас сейчас благодаря реакции общественности – журналистов, активистов, родственников военных, серьезно взялись за центры комплектования, бывшие военкоматы. Было заседание СНБО, и на Ставке это обсуждалось, сейчас идет обновление кадрового состава ТЦК", — сказал он.

Резников также добавил, что ТЦК и СП также получат доступ ко всем государственным реестрам, чтобы понимать, какой в Украине есть мобилизационный ресурс.

"У нас сегодня идет обновление по обмену данными между реестрами и я думаю мы на осень выйдем на это. Это и для того, чтобы люди меньше ходили по очередям за справками, но чтобы и ТЦК понимали, кто из мобилизационного резерва доступен. Я не думаю, что в ближайшие месяцы будет вопрос об увеличении мобилизационной планки. Да, мы несем потери.Я не могу их назвать, но они кратно меньше россиян. Но у нас есть раненые и к сожалению погибшие. Должна быть ротация бригад, батальонов и пополнение тоже нужно. Но сказать, что у нас есть что-то критическое — это не так", — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос об усилении мобилизации в Украине. Он отметил, что военные действительно обратились к нему с такой просьбой.

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