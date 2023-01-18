Резников сообщил о приобретении ЗРК NASAMS после переговоров с министром обороны Канады

По словам Алексея Резникова, с канадской коллегой у него прямой диалог на постоянной основе.

В Киеве прошла встреча между министрами обороны Украины и Канады. Алексей Резников и Анита Ананд провели совместную пресс-конференцию после переговоров.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

"Сегодня мы проговаривали очередные этапы поддержки Украины народом и правительством Канады. Ведь наш общий план – победить в этой войне. От Канады мы получаем помощь в виде бронированных автомобилей и проекта ЮНИФАЕР – по подготовке наших бойцов, получаем видеокамеры. И сейчас большой шаг – это Также на сегодняшней встрече присутствовали и общались с госпожой Анитой – министр по делам ветеранов Юлия Лапутина и командующий медицинскими силами ВСУ Татьяна Остащенко, мы сверили часы до очередной встречи в формате Рамштайм. для ВСУ в секторе безопасности и обороны", – отметил Алексей Резников.

В свою очередь, министр национальной обороны Канады Анита Ананд вспомнила, что была в Киеве меньше года назад. А также выразила от Канады металлическую поддержку Украине.

"Мы стоим рядом с вами. И в течение прошлых месяцев оказали военную помощь Украине – это гаубицы, 39 бронированных машин. Из последнего, что планируем сделать – приобрести для Украины систему противовоздушной обороны NASAMS. Наша военная помощь составляет более 1 миллиарда долларов, а всего Канада Мы предоставим Украине помощь на 5 миллиардов долларов, мы будем и в дальнейшем вас поддерживать, мы объявили о следующем пакете помощи, а именно – более 200 бронированных автомобилей Senator, изготовленных компанией Roshel на сумму 90 миллионов канадских долларов, которые могут выполнять различные задачи. и имеют повышенный уровень безопасности. Они очень маневренны и их можно легко адаптировать для других нужд – медицинских эвакуаций, перевозки военных и грузов», – отметила Анита Ананд.

Отметим, что, по словам министерка обороны Канады, новый пакет военной помощи Украине является ответом на конкретный запрос.

Добавим, что с получением ЗРК NASAMS Украина сможет значительно повысить возможности противовоздушной обороны не только в количественном, но и качественном составе.

Читайте также: