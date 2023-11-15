Резонансные спецоперации СБУ, которые поразили весь мир: "1+1 Украина" покажет цикл документальных фильмов

"СБУ. Спецоперации победы" – это цикл документальных фильмов о тех, кого не знают в лицо, но результаты чьей работы видит и обсуждает весь мир.

24 ноября в 21:40 на "1+1 Украина" состоится премьера цикла документальных фильмов "СБУ. Спецоперации победы". Следующие выходы – каждую пятницу. Впервые будут показаны отдельные детали подготовки и проведения секретных спецопераций, обсуждаемых весь мир. В частности, эксклюзивные подробности ударов по Крымскому мосту. Зрители услышат рассказы бойцов СБУ, которые готовили эти операции и узнают, с чем они сталкивались в тылу врага.

Зрители узнают о создании новейших надводных дронов "SeaBaby" – разработка Службы безопасности Украины. Именно эти дроны поразили Крымский мост и потопили череду вражеских кораблей. Ответ на вопрос: "Что такое "SeaBaby" и почему это оружие похоронит черноморский флот России?" смотрите в одном из 5 фильмов документального цикла.

Морские дроны "SeaBaby", то есть "Морской младенец"/фото СБУ

Кроме того, в фильмах "СБУ. Спецоперации победы" расскажут, как в первый месяц полномасштабной войны был обнаружен и уничтожен тыловой пункт управления врага на Полесье, вместе с командным офицерским составом и большим количеством вооружения.

Один из цикла фильмов будет посвящен медицинскому боевому крылу ЦСО "А", где хирурги спецподразделения СБУ ежедневно героически спасают жизнь собратьев, выполняя самые сложные операции вплотную к линии фронта. Зрители услышат истории двух спасенных бойцов, которые имели мизерные шансы на выживание, и о спасавших их героях-медиках.

Эпические бои за Бахмут с участием снайперов ЦСО А СБУ ( Центр специальных операций "А"). На ночных рейдах они уничтожали "вагнеров", чтобы дать возможность подразделениям ВСУ удержать ключевую логистическую артерию, известную как "Дорога жизни". Личные рассказы об универсальных воинах, без которых невозможна победа Украины.

Над проектом более полугода работает команда 1+1 Production.Originals во главе с продюсером Акимом Галимовым. Режиссер фильма Сергей Крымский, известный по фильму "Соловей поет", креативный продюсер проекта Виктория Самойлова, шеф-редактор Максим Жухевич.

"СБУ. Спецоперации победы" — цикл документальных фильмов о тех, кого не знают в лицо, но результаты чьей работы видит и обсуждает весь мир.

Напомним, спецподразделение СБУ "Белый волк" установило рекорд по уничтожению целей врага.

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