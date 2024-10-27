Результаты выборов в Грузии: между Западом и Россией – какой выбор сделала страна и что это значит для Украины

В субботу, 26 октября, в Грузии состоялись парламентские выборы, которые, по сути, стали водоразделом для страны по вектору ее движения — в ЕС и НАТО или Россию.

Через несколько часов после закрытия избирательных участков появились результаты первых экзитполов. Однако они настолько отличались друг от друга, что доверять им вряд ли можно было: близкий к правящей "Грузинской мечте" соццентр Gorbi давал партии власти 56% голосов; данные Edison предсказывали победу объединенной оппозиции с более чем 51%.

Несколько позже появились и первые данные от ЦИК после обработки бюллетеней с 70% участков. "Грузинская мечта" лидировала на выборах с 53% голосов. В тот момент представители провластной партии уже объявили о своей победе. Еще до обнародования ЦИК первых результатов "Грузинскую мечту" поздравил венгерский премьер Виктор Орбан, чем вызвал волну возмущения в ЕС. В то же время президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила, что "побеждает европейская Грузия с 52%, несмотря на попытки фальсификации выборов".

Как же Грузия будет жить следующие четыре года? Сколько мест в новом составе парламента страны получила "Грузинская мечта" и объединенная оппозиция? Вернется ли страна на прозападные рельсы? Читайте на сайте ТСН.ua.

Результаты выборов: при чем здесь Украина

Это были первые выборы по пропорциональной системе без мажоритарки после смены избирательного законодательства. Чтобы пройти в парламент, партии должны были преодолеть 5% барьер. Также через 45 дней после первого заседания новоизбранного парламента его депутаты и члены органов местного самоуправления изберут нового президента страны – впервые не прямым всенародным голосованием.

Из 150 мест в парламенте провластная "Грузинская мечта" получает более 90 мандатов. Это не конституционное большинство. Для этого им нужно не менее 3/4 мест. Однако этого вполне достаточно для утверждения нового состава правительства. Четыре оппозиционных партии — "Коалиция за перемены", "Единство-Нацрух" (союз до сих пор в тюрьме партии Михеила Саакашвили, и еще двух других оппозиционных политсил — ред.), "Сильная Грузия" и "Хухаря за Грузию" — имеют 66 мест.

В течение всего дня голосования в субботу, 26 октября, в прессе и соцсетях появлялась информация о драках, фальсификации, вбросе бюллетеней и выключении света на некоторых избирательных участках. Свой вердикт должны сказать иностранные наблюдатели и западные столицы. Ведь очень трудно утверждать, насколько массово провластная "Грузинская мечта" сфальсифицировала выборы и украла победу у оппозиционных сил, которые накануне так и не смогли объединиться в единое движение, чтобы не идти в парламент по разрозненным колоннам, хотя и подписали "Грузинскую хартию" инициативы Саломе Зурабишвили.

В преддверии выборов опрос соцгруппы Edison, которая ближе к оппозиции, давал "Грузинской мечте" 34%, тогда как четырем оппозиционным партиям — 53%. Данные агентства Gorbi, которое, соответственно, ближе к власти, напротив, предсказывали победу "Грузинской мечты" с 59%, а оппозиции едва давали 24%.

По данным ЦИК, в крупных городах, таких как Тбилиси, Батуми, Рустави, Кутаиси и других, партия властей не набрала 50% голосов. Кое-где "Грузинская мечта" едва дотянула до 40%. В сельской местности, где экономическая ситуация оставляет желать лучшего, в дополнение к админресурсу, партия власти в лидерах, что свидетельствует о глубокой поляризации общества.

"Грузинская мечта", во главе с бывшим премьером Грузии, пророссийским олигархом Бидзиной Иванишвили (его состояние оценивается почти в $5 млрд) называло это голосование выбором между войной и миром, а оппозиционные силы — "партиями глобальной войны", которые хотят втянуть Грузию в еще одну войну с Россией. На своих предвыборных бигбордах и ситилайтах они использовали фотографии уничтоженных Россией зданий и церквей в Украине, в том числе и в оккупированном Мариуполе, с надписями "Нет войне!". А рядом с этими бигбордами размещали фото инфраструктуры в Грузии, возведенной или восстановленной Бидзиной Иванишвили, с надписями "Выбери мир".

На это даже отреагировало МИД Украины, назвав недопустимым использование "Грузинской мечтой" изображений последствий войны России против Украины в своей предвыборной рекламе.

"Грузинский народ может не бояться новой войны, пока Украина сопротивляется российской агрессии. Страшная цена этого сопротивления — это также цена мира в Грузии. Надеемся, что парламентские выборы в Грузии пройдут мирным и демократическим способом, а грузинский народ продолжит стратегический курс на присоединение". в ЕС и НАТО", — заявляли в украинском МИДе.

Однако многие в Грузии, понимая, что их страна по сравнению с Украиной не имеет так много людей (население Грузии 3,6-4 млн граждан), поэтому не могут противостоять России, воспринимают эти "страшилки" власти серьезно. Особенно на фоне своего опыта российской агрессии в 2008 году, когда Запад не сделал ничего, чтобы помочь Сакартвело, а затем США еще и начали пресловутую перезагрузку отношений с Кремлем. Вдобавок, во время этой предвыборной кампании российская пропаганда раскручивала историю, что Запад и Украина завезли "украинских провокаторов" в Тбилиси и другие грузинские города, чтобы спровоцировать "майдан" или "цветную революцию" (как об этом любит говорить Путин).



Европейская мечта: будут ли протесты

Грузинская оппозиция не признала результаты этих парламентских выборов. В воскресенье, 27 октября, планируются масштабные акции протестов. По словам лидера партии "Единое национальное движение" Тины Бокучавы, "ЦИК выполнил грязный приказ Иванишвили, укравший победу у грузинского народа и европейское будущее". Один из лидеров оппозиционной партии "Коалиция за перемены" Ника Гварамия даже заявил о "конституционном перевороте". А вот еще одна оппозиционная партия "Хухаря за Грузию" так и не заявила о непризнании результатов выборов, подтвердив лишь наличие фальсификаций.

Итак, как видим, в рядах оппозиции действительно нет единства. И это, несмотря на то, что после объявления ЦИК первых результатов лидеры оппозиционных партий собирались в резиденции Саломе Зурабишвили для координации их дальнейших действий. Однако, даже на утро воскресенья, 27 октября, никто не заявил, что будет после начала масштабных акций протеста, как заставить "Грузинскую мечту" признать фальсификации и, что самое главное, как противостоять силовому ресурсу действующих пророссийских властей Грузии. Ответов на эти вопросы нет.

Марко Мигкельсон, член комитета парламента Эстонии по иностранным делам, дописал в Х (наверное, единственный из немногих европейских политиков, которые также осуждали приветствие Орбана в адрес "Грузинской мечты"), что в Грузии очевидна фальсификация результатов выборов, что делает невозможным признание их лег. Грузинский офис Transparency International уже отказался признавать легитимными результаты этих выборов. Однако по состоянию на утро воскресенья, 27 октября, это пока все заявления от западного сообщества.

В начале марта 2022 года сразу после того, как 26 февраля (на четвертый день полномасштабного российского вторжения) Украина подала официальную заявку на вступление в ЕС, аналогичные направили Молдова и Грузия. Уже на саммите ЕС в декабре 2023 года Сакартвело получил статус кандидата на вступление, в то время как для Киева и Кишинева Брюссель открыл официальные переговоры о вступлении. То есть, уже тогда по решению Брюсселя было понятно, что действующие грузинские власти направляются отнюдь не в сторону Запада.

И это подтвердилось, когда со второй попытки весной этого года парламент Грузии принял так называемый закон об иноагентах (полное название — "О прозрачности иностранного влияния"), являющийся калькой из аналогичного российского. Он требует от СМИ и неправительственных организаций гражданского общества, получающих более 20% финансирования из-за границы, зарегистрироваться "агентами иностранного влияния". Это привело к массовым акциям протестов и беспорядкам на улицах. Однако они не вынудили власть отменить этот закон.

После этого посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил об "остановке процесса вступления Грузии" в Евросоюз. На саммите ЕС в октябре этого года страны-члены фактически заморозили евроинтеграцию Сакартвело. "Курс действий действующей власти (Грузии – ред.) ставит под угрозу европейский путь Грузии. ЕС призывает Тбилиси провести демократические, всеобъемлющие и устойчивые реформы", – отмечалось в решении саммита ЕС за несколько недель до этих парламентских выборов в Грузии.

Около 74% и 65% населения Грузии поддерживают членство в ЕС и НАТО соответственно (по данным опроса IRI). Однако следует учитывать, что молодежь, которая больше всего "за" евроатлантический вектор движения, продолжает выезжать из страны. Автор этого текста была в Грузии в 2023 году два раза. В мае этого года ТСН.ua опубликовал большой текст о положении дел в Грузии, где, в частности, писал, что из-за огромного наплыва россиян в Грузию, приехавших туда с деньгами, убегая от мобилизации, цены на аренду жилья выросли в 3-4 раза. .

Это очень больно отразилось на студентах, которые не могут позволить себе арендовать жилье даже в пригороде Тбилиси. К тому же из-за действующей политики грузинского правительства около 20% молодежи хотят уехать из Грузии в страны Запада. Наплыв русских повлиял и на инфляцию. Цены на базовые продукты питания выросли в 2-3 раза. Однако на закрытых встречах с экспертами и политиками в Тбилиси, ТСН.ua даже приходилось слышать, что это положительно повлияло на экономику Грузии, хотя и имеет свои вызовы для страны.

Поэтому, учитывая положение дел в Грузии, которая так и не присоединилась к западным санкциям против России, реально может на что-то повлиять только Запад, санкционировав действующих грузинских политиков, которые продолжают спекулировать на воссоединении с оккупированными Россией грузинскими территориями. Иначе Запад, как и Украина, навсегда лишатся Грузии (как и Молдовы после последнего референдума по курсу на ЕС), которая уже находится в орбите влияния России и Китая. Ведь китайские фирмы могут взяться строить глубоководный порт в Анаклии на Черном море, который имеет стратегическое геополитическое значение. Также Китай уже строит в Грузии автомагистраль по горам стоимостью почти $1 млрд, включающей 96 мостов и 53 тоннеля. В дополнение к безвизу между Грузией и Китаем и изучению китайского в начальных и средних школах Грузии.