РФ атаковала баллистикой столичную Лукьяновку: какие последствия – эксклюзивное видео ТСН с места событий

Утром 18 января армия РФ ударила баллистикой по Киеву. Произошли разрушения в Шевченковском районе столицы. В частности, возле станции метро "Лукьяновка".

О последствиях атаки эксклюзивно с места происшествия рассказала корреспондентка ТСН Наталья Нагорная.

Местные власти сообщили о четырех погибших в Шевченковском районе. По словам корреспондентки, два человека погибли в микроавтобусе, который выгорел дотла, а один человек — прямо у входа в метро, работавшее как укрытие. не всем, к сожалению, это удалось.

Возле станции метро Лукьяновка прорвало трубопровод. На площади и проезжей части — потоки воды.Станция метрополитена в настоящее время закрыта и не работает. Разрушения получил вестибюль "Лукьяновки": повреждены стеклянные элементы входа.

Кроме того, в результате атаки потерпело разрушение здание McDonald's, расположенное рядом с метро. Там выбиты окна и двери, есть повреждения фасада помещений.

В ГСЧС сообщили, что, кроме того, в результате российских обстрелов повреждено административное здание, здание бизнес-центра и магазина.

РФ ударила баллистикой по Киеву

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У станции метро Лукьяновка прорвало трубопровод. Улицу заполонили потоки воды.

У станции метро Лукьяновка прорвало трубопровод.

В результате атаки потерпело разрушения здание McDonald's. / Фото: Фото Натальи Нагорной/ТСН

Утром 18 января армия РФ ударила баллистикой по Киеву. / Фото: Фото Натальи Нагорной/ТСН

Утром 18 января армия РФ ударила баллистикой по Киеву. / Фото: Фото Натальи Нагорной/ТСН

Последствия обстрелов Киева 18 января. / Фото: фото: Наталия Нагорная

Как сообщалось, утром 18 января РФ ударила баллистикой по Киеву. В результате обстрела количество погибших возросло до четырех.

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