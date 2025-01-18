РФ атаковала баллистикой столичную Лукьяновку: какие последствия – эксклюзивное видео ТСН с места событий

Погибли четыре человека.
Утром 18 января армия РФ ударила баллистикой по Киеву. Произошли разрушения в Шевченковском районе столицы. В частности, возле станции метро "Лукьяновка".
О последствиях атаки эксклюзивно с места происшествия рассказала корреспондентка ТСН Наталья Нагорная.
Местные власти сообщили о четырех погибших в Шевченковском районе. По словам корреспондентки, два человека погибли в микроавтобусе, который выгорел дотла, а один человек — прямо у входа в метро, работавшее как укрытие. не всем, к сожалению, это удалось.
Возле станции метро Лукьяновка прорвало трубопровод. На площади и проезжей части — потоки воды.Станция метрополитена в настоящее время закрыта и не работает. Разрушения получил вестибюль "Лукьяновки": повреждены стеклянные элементы входа.
Кроме того, в результате атаки потерпело разрушение здание McDonald's, расположенное рядом с метро. Там выбиты окна и двери, есть повреждения фасада помещений.
В ГСЧС сообщили, что, кроме того, в результате российских обстрелов повреждено административное здание, здание бизнес-центра и магазина.
Фото
Как сообщалось, утром 18 января РФ ударила баллистикой по Киеву. В результате обстрела количество погибших возросло до четырех.