РФ атаковала "Кинжалами" Киев и Староконстантинов: как долго летят эти ракеты в города Украины

Ракеты подлетают к Украине через несколько минут.
Утром понедельника, 7 октября, Россия впервые с августа нанесла ракетный удар по Киеву и Староконстантинову Хмельницкой области Х-47М "Кинжал".
ТСН.ua напомнит, как долго летят эти ракеты, какие главные ее характеристики и удается ли Украине их сбивать.
Ракета Х-47М2 Кинжал: характеристика
Ракета: 9-C-7760 – аэробалистическая.
Максимальная дальность поражения комплекса – Миг-31К – 2 000 км, Ту-22М3 – свыше 3 000 км.
Максимальная скорость – до 14 688 км/ч или 4 080 м/с.
Высота полета в момент достижения гиперзвуковой скорости – 20 км.
КВО — 1м.
Тип боевой части – в обычном снаряжении или ядерная.
Масса боевой части: 500 кг.
Какие истребители могут нести ракеты "Кинжал"
Носителями ракеты "Кинжал" могут быть следующие:
- Самолет МиГ-31К несет одну ракету.
- Ту-22М – четыре ракеты.
- Ту-160 предполагается по 4 на каждом из двух барабанов.
Как долго "Кинжалы" летят в украинские города
Телеграмм-канал UA War Infographics подсчитал, что ракеты подлетают в Украину через несколько минут. В частности,
- в Киев — примерно за 3,2 мин,
- во Львов — за 5,4 мин,
- в Одессу — 4,4 мин,
- до Староконстантинова — 4,4 мин,
- в Чернигов или Днепр — 2,7 мин,
- в Винницу — 4,1 мин,
- в Запорожье — 2,9 мин,
- в Ужгород — 6,3 мин.
До мая 2023 года ракеты "Кинжал" не сбивали, но когда Украина получила ЗРК Patriot, то Воздушные силы имеют возможность уничтожать эти ракеты.
Напомним, 7 октября Россия запустила ракеты по Украине, взрывы звучали в Киеве и Староконстантинове. Что известно об атаке на столицу — читайте ЗДЕСЬ.
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