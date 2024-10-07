РФ атаковала "Кинжалами" Киев и Староконстантинов: как долго летят эти ракеты в города Украины

Ракеты подлетают к Украине через несколько минут.

Утром понедельника, 7 октября, Россия впервые с августа нанесла ракетный удар по Киеву и Староконстантинову Хмельницкой области Х-47М "Кинжал".

ТСН.ua напомнит, как долго летят эти ракеты, какие главные ее характеристики и удается ли Украине их сбивать.

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Ракета Х-47М2 Кинжал: характеристика

Ракета: 9-C-7760 – аэробалистическая.

Максимальная дальность поражения комплекса – Миг-31К – 2 000 км, Ту-22М3 – свыше 3 000 км.

Максимальная скорость – до 14 688 км/ч или 4 080 м/с.

Высота полета в момент достижения гиперзвуковой скорости – 20 км.

КВО — 1м.

Тип боевой части – в обычном снаряжении или ядерная.

Масса боевой части: 500 кг.

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Какие истребители могут нести ракеты "Кинжал"

Носителями ракеты "Кинжал" могут быть следующие:

Самолет МиГ-31К несет одну ракету.

несет одну ракету. Ту-22М – четыре ракеты.

Ту-160 предполагается по 4 на каждом из двух барабанов.

Как долго "Кинжалы" летят в украинские города

Телеграмм-канал UA War Infographics подсчитал, что ракеты подлетают в Украину через несколько минут. В частности,

в Киев — примерно за 3,2 мин,

во Львов — за 5,4 мин,

в Одессу — 4,4 мин,

до Староконстантинова — 4,4 мин,

в Чернигов или Днепр — 2,7 мин,

в Винницу — 4,1 мин,

в Запорожье — 2,9 мин,

в Ужгород — 6,3 мин.

До мая 2023 года ракеты "Кинжал" не сбивали, но когда Украина получила ЗРК Patriot, то Воздушные силы имеют возможность уничтожать эти ракеты.

Напомним, 7 октября Россия запустила ракеты по Украине, взрывы звучали в Киеве и Староконстантинове. Что известно об атаке на столицу — читайте ЗДЕСЬ.

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