РФ бросила на Авдеевское направление столько же войска и оружия, как для захвата Мариуполя — "Пташка"

Доброволица 59-й отдельной мотопехотной бригады и защитница Мариуполя Екатерина "Пташка" Полищук в эфире телеканала "1+1" рассказала о ситуации на Авдеевском направлении после того, как оккупанты захватили город.

"Пташка" по возвращении на фронт защищает Первомайское на Авдеевском направлении.

По ее словам, за год выполнения боевых задач она еще не видела такого количества врага, как сейчас возле Авдеевки – именно такое количество было брошено Россией на Мариуполь.

"Через несколько дней будет ровно год, как я снова вернулась к выполнению боевых задач... Я после Мариуполя не видела еще такого количества техники, авиации и живой силы врага (возле Первомайского, Авдеевки — ред.)... Если мы ослабим Первомайское, отойдем, потом будут лезть на Нетайлово. Далее откроется дорога на Селидово, откроется дорога на Покровск, а там и Днепр недалеко. То есть мы можем отступать очень долго, но это так, к сожалению, не работает. А за счет чего они прут? За счет того, что их 140 млн и их не жалко", — отметила Полищук.

Село Первомайское на карте

По ее словам, первое, что сейчас нужно украинской армии, чтобы давать отпор оккупантам – это пополнение, люди.

"Люди должны понимать, что ситуация не лучше, чем была в начале полномасштабного вторжения. На самом деле, на порядок хуже. За счет того, что население перестало быть столь объединенным. Стало гораздо меньше мотивированных людей, появилось гораздо больше людей" не родившихся для войны", — прокомментировала ситуацию военная.

В то же время она подчеркнула, что финансовая поддержка нужна просто постоянно. Ведь у России очень хорошо финансируемая армия.

"Правда, они забрасывают количеством. Тогда как мы жалеем свою технику, смотрим за ней", — подчеркнула Екатерина Полищук.

Напомним, "Пташка" написала эмоциональное сообщение, в котором призвала украинцев не забывать, что война продолжается, и помогать защитникам.

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