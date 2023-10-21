РФ держит у границы контингент войск – Сергей Попко ответил, есть ли угроза нового наступления на Киев

Сергей Попко рассказал об оборонных укреплениях вокруг Киева и решится ли армия РФ снова пойти в наступление на столицу.

Вокруг Киева создано несколько рубежей обороны протяженностью около тысячи километров. А первый рубеж – расположен довольно далеко от столицы. Построены надежные системы огневого поражения противника; инженерные заграждения всех типов; противовоздушной и противотанковой обороны; всестороннего обеспечения и т.п.

Об этом в интервью ТСН.ua. рассказал глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, ответив, есть ли повторная угроза наступления российских войск на столицу.

Глава КМВА также отметил, что, кроме того, непрерывно совершенствуются системы управления группировкой, организацию эффективного взаимодействия с органами исполнительной власти в Киеве. Также выполняются определенные меры по обеспечению общественного порядка и защите гражданского населения. Все это спланировано и производится систематически.

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"Война продолжается. И продолжается она на всей территории Украины. Не только на линии боестолкновения. Опыт начала полномасштабного вторжения доказал, что опасность может возникнуть по любому направлению. И, в частности, с северного. Разведка внимательно следит за силами и средствами противника. В частности, мы знаем, что в республике Беларусь проходит очередной этап проверки боевой готовности их Вооруженных сил. Кроме того, враг держит в прилегающих к границе областях контингент войск, чтобы помешать нам перебрасывать наши силы на фронт – на юг и восток", — отметил он.

Попко объяснил, что возле северной границы Украины противник активно возводит инженерные и минные заграждения. Однако ударных группировок, которые несли сейчас угрозу повторного наступления оккупантов с севера разведка не фиксирует.

"Но это не повод расслабляться. Поэтому, соответственно, на определенных направлениях мы усиливаем бдительность наших пограничных нарядов. Также удерживаем в готовности к адекватному реагированию необходимые силы и средства, которых на сегодня достаточно для выполнения этих задач. Также мы постоянно совершенствуем нашу оборону с северного направления. Поэтому группировка сил и средств обороны города Киева во взаимодействии с Киевской городской военной администрацией, систематически проводит тренировки по подготовке и ведению возможной оборонной операции в условиях наступления противника на столицу", — резюмировал Сергей Попко.

Напомним, в киевском Ботсаде неизвестные напали с ножом на военного: подробности от полиции.

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