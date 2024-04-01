РФ еще жестче вцепилась в Харьков: все об атаках, новом оружии, последствиях и будет ли эвакуация из города

Российская армия разрушила практически всю коммунальную и частную энергетическую инфраструктуру Харькова. Местные власти подчеркивают важность закрытия неба, чтобы город мог жить.

Российские войска беспощадно и мощно ежедневно бьют по Харькову ракетами, дронами, новыми снарядами и модифицированными бомбами. Таким образом, враг разрушил практически всю коммунальную и частную энергетическую инфраструктуру города. И все это на фоне слухов о возможном новом наступлении РФ на Харьков.

Все, что известно об атаках по Харькову, каким вооружением и по чему бьют оккупанты, и будет ли эвакуация из города – читайте на ТСН.ua.

Удары по Харькову

Российские оккупанты активизировали свои и без того частые удары по мирному Харькову. Бьют традиционно по жилым домам, учебным заведениям и энергетической инфраструктуре. Так, только за предыдущие сутки, 31 марта, город дважды находился под вражеской атакой. В городе раздавались взрывы, а впоследствии местные власти сообщили о совершенном российском обстреле по Шевченковскому району.

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"Это война против мирного, гражданского населения. Сегодня враг снова обстрелял наш город – город Харьков. В результате было слышно взрывы возле жилых домов, есть повреждения жилого дома: выбиты окна, теперь мы будем обследовать крышу. Кроме того, произошло повреждение водопровода небольшого диаметра", – прокомментировал атаку мэр Игорь Терехов.

Как уточнил 1 апреля глава ОВА Олег Синегубов, захватчики ударили по Харькову управляемыми авиабомбами. В результате атаки горели два автобуса, грузовик и легковое авто. Было частично разрушено здание образовательного учреждения, повреждена крыша общежития и жилой дом. К счастью, обошлось без пострадавших.

Полиция и прокуроры работают на местах ударов УАБами по Харькову/Фото: Харьковская областная прокуратура

Полиция и прокуроры работают на местах ударов УАБами по Харькову/Фото: Харьковская областная прокуратура

И уже 1 апреля войска РФ снова взялись наносить удары по Харькову. Утром была объявлена тревога, власти призвали находиться в укрытиях.

В связи с предыдущими атаками, которые враг устроил неделей ранее по энергообъектам, в Харькове до сих пор есть проблемы с электроэнергией. Тамошние энергетики вынуждены вернуться к применению графиков почасовых отключений света. Как объяснили в Минэнерго, это связано с ненадежностью системы передачи электроэнергии после масштабных ударов, недостаточностью локальной генерации вследствие разрушения электростанций и роста потребления.

"Графики будут действовать до полной стабилизации ситуации и будут зависеть также от уровня потребления и последствий возможных последующих атак", – отметили в министерстве.

Россия уничтожила практически всю критическую инфраструктуру Харькова

Как сообщил Терехов в свежем интервью LIGA.net, за период полномасштабной войны российская армия разрушила практически всю коммунальную и частную энергетическую инфраструктуру Харькова. Мэр отметил, что каждый день появляются новые разрушения.

Также враг уничтожает жилые дома. К примеру, на Северной Салтовке практически нет ни одной уцелевшей многоэтажки.

"Я не знаю, какой план у врага. Уже разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура, частная также разбита", – сказал мэр.

Спасатели тушат пожар на объекте электроэнергетики после российской атаки на Харьков 22 марта / Фото: Associated Press

Он проинформировал об очень тяжелой ситуации в Харькове для энергетической отрасли. В частности, во время ракетной атаки 22 марта были разрушены все трансформаторные подстанции, повреждены ТЭЦ. В городе был блэкаут.

Однако никто не опускает руки, уверил Терехов. В городе круглосуточно работают "Пункты незламности", в школах бесплатно кормят людей.

"Мы переживали и более сложные времена – переживем и эти", – подчеркнул городской голова.

Враг атакует Харьков новыми боеприпасами

Как информировали в ОВА, 27 марта российская армия впервые ударила по Харькову модифицированной авиабомбой УМПБ Д-30. По словам Синегубова, "это нечто среднее между ракетой и УАБом". Они могут долетать в любой район города.

"Он может полностью покрывать город Харьков, любой район. Даже – населенные пункты Харьковской области, в зависимости от какого расстояния до границы будет пуск", – отметил глава области.

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По его словам, использование такого боеприпаса – новый этап. Этот снаряд меньше управляемой авиабомбы и ракеты С-300, но имеет большую разрушительную силу. Во время атаки с помощью УМПБ Д-30 27 марта из Белгородской области от запуска до момента "прилета" боеприпасы "прошли где-то 72-74 км".

"Было два выстрела, их произвели не одновременно. Был разрыв по времени. У них была разная траектория полета. Это свидетельствует, что было, наверное, испытание. Возможно, они искали наши средства ПВО, чтобы их обнаружить. Боеприпасы заходили в Харьков с разных сторон: один – с севера, второй – через Богодухов и дальше ниже, с западной части города", – рассказал Синегубов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Такое впервые! Россия ударила по школе и детской площадке в Харькове авиабомбами!

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов/Фото: ОВА

По сообщению Терехова, вечером 30 марта захватчики нанесли удар по Харькову, вероятно, тем самым новым боеприпасом, что и 27 марта.

"Был один мощный удар у здания, без прямого попадания. Задело один дом, но в нем 12 подъездов, 480 квартир. Очень много выбитых окон. К счастью, коммуникации не повреждены", — рассказал мэр Харькова, добавив, что повреждения испытала и школа, которую как раз восстанавливали после предидущих атак.

В интервью LIGA.net Терехов заявил, что российская армия использует новое оружие для ударов по городу – снаряды большего радиуса действия.

"Россия использует новое оружие. Таким же снарядом 28 марта также ударили по пригороду Харькова. Разрушили здания в частном секторе. Россияне не подошли ближе к городу. Но используют новый снаряд большего радиуса действия", – отметил мэр.

Терехов также напомнил, что оккупанты преимущественно обстреливают Харьков из Белгорода и области, применяя чаще всего ракеты С-300.

"Эти снаряды за 40 секунд долетают до Харькова. Сейчас россияне начали чаще применять "Шахеды". Раньше такого не было. Есть попадания в жилые дома, нефтебазу. Что-то наша ПВО может сбить. Но, к сожалению, беспилотники еще долетают", – описал ситуацию мэр.

Он отметил важность закрытия неба над Харьковом, чтобы город мог жить: "Это и о борьбе с БПЛА, и о противоракетной обороне".

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Мэр Харькова Игорь Терехов / Фото: Игорь Терехов, мэр Харькова

К слову, корректировать ракетно-дроновые удары по Харькову помогают, в том числе и местные жители. Так, 1 апреля СБУ сообщила, что ее киберспециалисты поймали работницу детсада-агента российской разведки. В свободное от работы время женщина помогала россиянам попасть в пункты базирования украинских войск в Харькове.

Как уточнили в СБУ, находясь вблизи объекта, харьковчанка скрыто следила за ним, чтобы установить ориентировочное количество личного состава и военной техники. Затем эти данные передавала куратору из РФ: писала текстовые сообщения и обозначала координаты на Google-картах.

Приспешницу оккупантов удалось разоблачить еще на начальном этапе ее разведактивности, а затем – поэтапно задокументировать. Харьковчанка была задержана и взята под стражу по подозрению в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Теперь ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ задержала работницу детсада в Харькове, которая корректировала удары по городу/Фото: СБУ

Объявят ли эвакуацию из Харькова?

На сегодняшний день нет причин для эвакуации жителей Харькова, заверил глава города.

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"Эвакуация идет из области, где продолжаются боевые действия. И эти люди едут в Харьков. Сейчас в городе – 1,3 млн. жителей", – проинформировал городской голова.

"Пока ни мы, ни военные не видим поводов для эвакуации из Харькова. Это часть российских ИПСО, чтобы запугать и заставить нервничать горожан", – подчеркнул Терехов.

Заметим, что на фоне ежедневных сокрушительных ударов по городу россияне заявляют о своих намерениях захватить Харьков. Так, российское издание "Медуза" со ссылкой на источник в окружении президента РФ Владимира Путина сообщило, что тот якобы готов "понемногу прекращать "СВО", но до этого попытается захватить еще несколько украинских городов, в частности Харьков.

Комментируя угрозу Харькову, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что принимаются все меры для реагирования на возможность подготовки оккупантов к наступательным действиям. Как предупредил Сырский, если враг снова двинется на Харьков, он станет для россиян роковым городом.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Заявления Сырского, которые вас удивят! О мобилизации, увольнении Залужного и наступлении РФ на Харьков

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