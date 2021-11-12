Литва построила морские терминалы для доставки нефти и газа, поэтому больше не зависит от Москвы.

Глава комитета иностранных дел Сейма Литвы Жигимантас Павилионис поделился опытом, как его страна стала энергозависимой от России.

Об этом он рассказал в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

Павилионис припомнил, что на первом этапе переговоров з "Газпромом" Путин обманул Литву.

"Он сказал: "Зайдет "Газпром" в Литву — будете платить самые дешевые цены". И когда мы продали свой газопровод России, мы платили 850 (долларов за кубометр газа — Ред.). Это была самая большая цена в Европе. И мы тогда поняли, что, конечно, это был обман. И если мы уже завоевали свою независимость и стали членами Европейского Союза и НАТО, надо отрубать все каналы от России", — сказал литовский политик.

Он подчеркнул, что РФ — это "оккупант и убийца, которая будет делать все, чтобы нашу свободу задушить".

"И когда мы только попробовали создать энергетический рынок... Помню, мы с вашим президентом Виктором Ющенко организовали энергетический саммит в Вильнюсе в 2006 году. Приехал вице-президент США Дик Чейни и сказал, что Америка не даст Путину энергетическими своими инструментами убивать свободу других стран. Путин так огорчился, что закрыл нефтепровод "Дружба" в Литву. Сказал, что починить надо — и чинит человек до сих пор", — рассказал Павилионис.

По его словам, из-за этого Литва построили терминал нефти в море и сейчас покупает нефть, откуда хочет. Кроме того, при руководстве экс-президента Литвы Дали Грибаускайте был построен терминал сжиженного газа. Тогда цены на газ в Литве упали в три раза.

"Сейчас мы покупаем сжиженный газ отовсюду. Цена где-то в три раза меньше, чем вы все платите. Конечно, это цена рынка. Но у нас принцип, чтобы не покупать из России. Долгие контракты — у нас вообще нет такого", — подытожил Жигимантас Павилионис.

Ранее в Минэнерго сообщили, на каком этапе находятся договоренности о газе из Катара.

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