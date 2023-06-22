РФ готовит к бою "резервную армию": как это повлияет на ситуацию на фронте — комментарий эксперта

Российская "резервная армия", которую в Кремле хвастаются собрать до конца июня и усилить ее 3 700 единицами военной техники, не сможет коренным образом изменить ситуацию на фронте.



Такое мнение высказал военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

По его словам, для ведения эффективных боевых действий недостаточно согнать со всей Российской Федерации "чмобиков", их нужно обеспечить, подготовить, научить и провести с ними боевое слаживание.

“Войско, которое не прошло через эти этапы – это партизанское войско, которое не способно реализовывать масштабную задачу. Да, они могут доставить хлопот украинским Силам обороны, но станут ли они движущей силой, которая изменит коренным образом ситуацию на фронте, я не уверен. Очевидно, что вопросы мотивации, технического обеспечения и обученности личного состава чрезвычайно важны”, — подчеркнул он.

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