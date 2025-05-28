РФ хочет себе четыре области: Зеленский отреагировал на ультиматумы Кремля

Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Украина негативно воспринимает ультиматумы Российской Федерации по передаче четырех регионов – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Он также выразил мнение о том, что Штаты не пойдут на российские условия для прекращения войны – полный вывод Украиной своих войск со всей территории четырех областей.

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"Неважно, что записано в ультиматумах, если мы говорим не просто о какой-то бумажке, а о том, что может привести к первому шагу, прекращению огня. Я думаю, что и на высшем уровне Соединенные Штаты Америки сегодня не будут поддерживать, чтобы Украина исходила из тех территорий, где Украина находится", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства в очередной раз настаивает на важности прекращения огня в Украине.

Напомним, депутат Госдумы России Виктор Соболев посягнул на шесть регионов Украины. По его словам, это часть Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областей. Также политик цинично назвал временно оккупированные Россией территории "новыми" русскими.

Во время переговоров в Стамбуле делегация РФ угрожала захватить Харьковскую и Сумскую области. Репортер The Economist Оливер Кэрролл заявил, что, по словам россиян, Москва якобы готова согласиться на прекращение огня — "только если Украина уйдет из четырех "анексированных" регионов, которые она даже не полностью контролирует".

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Дата публикации 06:50, 28.05.25 Количество просмотров 101 На предупреждение Путину от Трампа, Кремль ответил угрозами!