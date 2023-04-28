РФ хочет "тихо" завербовать еще 400 тысяч человек на войну: эксперт объяснил, возможно ли это

По словам Алексея Гетьмана, непонятно, где мобилизованных тренировать, где их держать, как их кормить, на чем их перевозить. С этим у РФ большие проблемы.

Российские чиновники хотят тихо завербовать в 2023 году на войну с Украиной более 400 тысяч, в основном за счет контрактников из малообеспеченных семей. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Насколько такое количество реалистично и чем обеспечить всех этих мобилизованных, рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

"Цифры вполне реалистичны, учитывая количество населения РФ. Чтобы набрать эти 400 тысяч, будет не только мобилизация. Они сейчас проводят мощную рекламную кампанию, чтобы привлечь людей на контракты, чтобы они добровольно вступали в ряды вооруженных сил РФ. Они будут привлекать заключенных, которые тоже за амнистию могут согласиться на это. Речь идет о рецидивистах, которым дают по 15-20 лет. Поэтому они могут рискнуть и подписаться на войну", — говорит эксперт.

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По мнению Гетьмана, набрать 400 тысяч возможно, но вопрос в том, как они собираются их снабжать, чем именно. "Тяжелой техники в таком количестве у них нет, артиллерии тоже. Всех служб, которые нужны в любом военном подразделении — финансовая, медицинская, строевая, служба вооружения, автопарка — их тоже нет. Военные подразделения — это большая структура, где есть не только люди, которые ведут боевые действия, и в эти службы нужно привлекать людей, которые являются специалистами, к тому же потребуются младшие командиры для того, чтобы сформировалась бригада, все эти люди должны иметь какой-то военный опыт. Поэтому собрать 400 тисяч людей они смогут, но сделать из них какие-то полноценные военные подразделения — вряд ли", — добавляет он.

По словам эксперта, непонятно, где этих мобилизованных тренировать, где их держать, как их кормить, на чем их перевозить. С этим у РФ большие проблемы.

"Поэтому это просто пафосные заявления для того, чтобы напугать, возможно, каким-то образом нас. Это российские правила — врать", — резюмирует Алексей Гетьман.

Напомним, на Бахмутском направлении военным ВСУ удалось добиться паритета в артиллерии благодаря точности работы.

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