РФ коварно ударила ракетами по Чернигову: зафиксировано три "прилета", много погибших и пострадавших

Утром 17 апреля в Чернигове во время воздушной тревоги прогремели мощные взрывы. Армия Российской Федерации ударила ракетами по областному центру. Предварительно, оккупанты атаковали город "Искандерами". После обстрела сообщалось о четырех погибших. Впрочем, поисковые работы продолжаются, а количество жертв растет.

Все, что известно о ракетных ударах по Чернигову, — в материале ТСН.ua.

Подробности удара РФ

В Черниговской области в 08:49 была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупредили о пусках ракет. В частности, в направлении областного центра. Впоследствии в Чернигове произошли взрывы. Тревога продолжалась менее часа и закончилась в 09:29

Местные власти сообщили, что российские оккупанты нанесли ракетные удары по Чернигову. По словам главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, страна-агрессорка выпустила три ракеты — "Искандеры", а "прилет" произошел почти в центре города. Тем временем и.о. городского головы Александр Ломако заявил, что под удар попал густонаселенный микрорайон – перекресток двух улиц. оккупанты ударили по объектам гражданской и социальной инфраструктуры.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Чернигов! ТРИ ракетных удара! Погибли и много раненых!

По предварительной информации, 16 домам нанесены повреждения — преимущественно вылетели окна. Разрушено восьмиэтажное здание, повреждены многоэтажки, больница, заведение высшего образования, десятки авто. В частности, при ударе по поврежден центральный корпус "Черниговской политехники".

Центральный корпус "Черниговской политехники". Фото: Общественное.

Сейчас специалисты проверяют все коммуникации, после 17:00 планируют возобновить подачу электричества и газа в дома на улицах, находящихся в радиусе атаки.

Последствия ракетной атаки на Чернигов 17 апреля / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Последствия ракетной атаки на Чернигов 17 апреля / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Что известно о погибших и пострадавших

Практически сразу после "прилетов" местные власти заявили, что оккупанты ударили по оживленной части города. Первоначально и.о. мэра Чернигова Александр Ломако сообщил о четырех жертвах атаки. Впрочем, на местах "прилетов" работают спасатели, с утра продолжаются поиски людей под завалами. Следовательно, количество погибших и пострадавших стремительно растет. Кроме того, есть пропавшие без вести. По состоянию на 13.30 известно о 14 погибших — это данные Офиса генерального прокурора.

Полиция Черниговской области сообщила, что в результате удара РФ погибла 25-летняя полицейская Алина Николаевец. Она находилась дома на больничном. Женщина получила осколочное ранение, которое оказалось несовместимым с жизнью.

Кроме того, травмировано более 60 человек. Среди пострадавших – двое детей. Известно, что пострадавших госпитализировали в городскую и областную больницы. По словам медиков, у них минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, переломы костей и конечностей, разные ушибы. Кроме того, некоторые имеют значительную кровопотерю. Врачи говорят, что некоторые травмированные находятся в тяжелом состоянии.

Число жертв ракетного удара по Чернигову 17 апреля растет. / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

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Реакция президента

На атаку россиян по городу отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства заявил: "Этого не было бы, если бы Украина получила достаточно средств ПВО". Президент упрекнул партнеров в нерешительности в противодействии российскому террору.

"Решимость имеет значение. Поддержка имеет значение. Украинской решимости достаточно. Нужна достаточная решимость партнеров и достаточная поддержка, которая будет ее отражать", — резюмировал президент.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: РАКЕТНЫЕ УДАРЫ ПО ЧЕРНИГОВУ: много погибших и раненых! Под завалами – люди!