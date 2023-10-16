"РФ = ложь": трансгендерная спикер Теробороны о том, как развенчивает российскую пропаганду

Трансгендерная американка Сара Эштон-Сирилло, вступившая в ВСУ и ставшая спикером ТРО, эффективно развенчивает российские мифы для западной аудитории.

Спикер Территориальной обороны ВСУ Сара Эштон-Сирилло рассказала, как борется с российскими фейками и развенчивает мифы российской пропаганды.

Об этом она сказала в интервью ТСН.

Спикер Теробороны отметила, что российские пропагандисты очень часто перемалывают одну и ту же свою откровенную ложь.

"Буквально вчера они разгоняли историю, как США создают биокомаров. Приходится с этим бороться", – сказала Сара Эштон-Сирилло.

Оккупированные территории

По ее словам, много работы было вокруг Крыма. Хотя есть четкий факт: Крым – это Украина.

"Недавно Россия обнародовала видео, где рассказывала, что Крым не был частью Украины. Это самая смешная ложь, которая у них выходила. И еще одна пропаганда, которая заключается в том, что у них – настоящие "выборы". У них есть идеи, что люди из оккупированных частей Херсонской, Запорожской, Луганской или Донецкой областей ждали их. Нет, никто их не хочет. Надо развенчивать это для иностранной аудитории", – говорит Эштон-Сирилло.

Она напомнила, как россияне и коллаборанты расставили на оккупированных территориях бигборды с надписью типа: "если вы ненавидите сатану, голосуйте за "Единую Россию" (очевидно, Сара имела в виду агитацию гауляйтера оккупированной части Херсонщины Сальдо).

"А я задаю вопрос, как они могут ненавидеть сатану, если сатана живет в Кремле. В конце концов, от этой пропаганды становится скучно. Российская пропаганда напоминает собак Павлова — щелкните пальцами, и они начинают лаять.

Они сеют хаос, но не принимают во внимание факты. Мир должен понимать факты и правду. Украина – правда. Россия = ложь. Это просто", — подчеркнула Эштон-Сирилло.

Какой контент не показывает западной аудитории

"Я не показываю видео. Очень редко показываю видео наших боев. Генерал Залужный дал четко понять, что наша война за свободу – это не видеоигра. Поэтому я пытаюсь подавать другую информацию. Кадры боев западная аудитория может увидеть из соцсетей, из наших официальных Телеграмм- каналов", – объяснила спикер Теробороны.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ⚡ ТРАНСГЕНДЕРНАЯ Американка в рядах ВСУ. Интервью Сары Эштон-Сирилло

Кто такая Сара Эштон-Сирилло

46-летняя Сара Эштон-Сирилло – первая трансгендерная американка в рядах ВСУ. Сара – одна из тех иностранцев, кто приехал в Украину в первые дни Великой войны и стал военным блоггером.

Сначала она приехала во Львов, а затем проживала на Северной Салтовке в Харькове — районе, который цинично обстреливала Россия.

Там она делала репортажи для LGBTQ Nation о влиянии войны на ЛГБТК и документировала российские военные преступления против ЛГБТК-людей. Впоследствии Сара вступила в ВСУ и стала боевым медиком. В феврале 2023 г. она получила ранения на фронте.

В соцсети X (бывший Twitter) Эштон-Сирилло имеет более 160 тысяч подписчиков, и известна для англоязычной аудитории, кто интересуется новостями из Украины.

В августе этого года Эштон-Сирилло стала новым пресс-секретарем Сил терробороны Украины.

Американка устроилась в ряды ВСУ пресс-секретарем

В сентябре Сару Эштон-Сирилло отстранили от должности спикера из-за ее неоднозначного заявления, за которое Сару раскритиковали на Западе.

Она предупредила одного из кремлевских пропагандистов возможной "расплатой за преступления".

"Зубы российских дьяволов заскрежещут еще сильнее, а их бешеные губы вспотеют пеной в неконтролируемом безумии, когда мир увидит, как любимый кремлевский пропагандист расплатится за свои преступления. И эта марионетка Путина — только начало. Все российские военные преступники-пропагандисты, потому что нас — в Украине — ведут на эту миссию вера в Бога, свобода и полное освобождение", — заявила спикер ТРО.

"Заявления сержанта Эштон-Сирилло в последние дни не были одобрены командованием терробороны и командованием ВСУ. При проведении военных действий против агрессора Силы обороны Украины строго придерживаются норм международного гуманитарного права", – говорится в сообщении Командования сил территориальной обороны ВСУ.

9 октября 2023 года в комментарии Dily Mail Эштон-Сирилло сообщила, что ее восстановили в должности.