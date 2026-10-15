РФ массированно ударила по западным областям: города содрогнулись от взрывов, много "прилетов" - что известно (фото)

Последствия обстрелов.

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В ночь на 15 октября Россия совершила масштабную воздушную атаку на Украину. Враг запустил сотни ударных беспилотников и ракеты, взрывы раздавались, в частности, в западных областях. В то же время тяжелые последствия зафиксированы в Кировоградской и Днепропетровщине — есть погибшие и раненые.

Все, что известно о массированной атаке РФ в ночь на 15 октября – в материале ТСН.ua.

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По данным Воздушных сил, с 18:00 14 октября Россия атаковала Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 с акватории Черного моря и 580 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, дронами-имитаторами Пародия и беспилотниками других типов.

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По состоянию на 08:00 силы ПВО сбили или подавили 536 вражеских беспилотников.

В то же время зафиксировано попадание средств воздушного нападения на 31 локацию, а падение обломков сбитых целей — еще на 11.

Атака на момент утреннего отчета Воздушных сил продолжалась – в воздушном пространстве оставались враждебные БпЛА.

Взрывы на западе Украины

В Луцке и Ровно в течение ночи раздалось несколько взрывов на фоне атаки ударных дронов. В городах не раз объявляли воздушную тревогу.

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По словам главы Ровенской ОВА Александра Коваля, после российской атаки часть Ровно осталась без электроснабжения.

Вражеская атака на Тернопольщину

В Тернопольской области вражеские беспилотники атаковали одно из предприятий в Чортковском районе. По предварительным данным ГСЧС, в медицинские учреждения обратились пять человек.

На месте работали спасатели, пиротехники, полиция и другие службы.

Кировоградщина более 10 часов была под атакой

Одно из самых тяжелых последствий испытала Кировоградская область, которая находилась под массированной атакой БпЛА более 10 часов.

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По данным ГСЧС, погибли три человека, еще шестеро получили травмы.

В Кропивницком зафиксированы попадания по территориям предприятий, логистических центров, складов, жилых домов и придомовых территорий. После ударов вспыхнули пожары.

Вражеская атака на Кировоградщину.

Вражеская атака на Кировоградщину.

В Кропивницком и Новоукраинском районах под ударами оказались объекты транспортной инфраструктуры. Повреждены дома и автомобили.

Всего в регионе зафиксировали 25 локаций, подвергшихся российским ударам.

На Днепропетровщине погибли два человека

Утром российские беспилотники атаковали Днепровский и Павлоградский районы.

В Новоалександровской общине был разрушен частный дом. Погибли два человека.

Следствия удара по Днепропетровщине.

В Павлограде после атаки загорелись несколько частных домов. Информацию о возможных пострадавших уточняют.

Запорожье накрыло дымом после ударов

Утром мощные взрывы прогремели и в Запорожье. После российской атаки над городом поднялся дым.

По данным областных властей, часть утренних ударов пришлась на открытую местность. В то же время в течение суток в результате атак по Запорожью и району ранения получили семь человек.

Последствия обстрелов Запорожья.

Российские войска за сутки нанесли 964 удара по 61 населенному пункту области. В частности, зафиксировано два ракетных удара, 25 авиаударов, 734 атаки беспилотниками, четыре обстрела с РСЗО и 199 артиллерийских ударов.

Поступило более 100 сообщений о повреждениях жилья, автомобилей и инфраструктуры.

Утром РФ продолжила атаку

После ночной волны российская армия продолжила атаковать Украину утром 15 октября, в том числе реактивными ударными беспилотниками.

Их движение фиксировали сразу в нескольких направлениях, в том числе в сторону западных областей. Воздушные силы призвали украинцев не игнорировать сигналы тревоги.

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