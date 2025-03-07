РФ массированно ударила ракетами и "Шахедами": все, что известно о взрывах, "прилетах" и последствиях

Ночью и утром 7 марта армия Российской Федерации атаковала Украину ракетами и беспилотниками – 261 средством воздушного нападения. Во многих областях раздались взрывы. Силы ПВО уничтожили 100 БпЛА и 34 ракеты. Впрочем, есть "прилеты". Под прицелом россиян находилась украинская инфраструктура.

Детальнее о массированной атаке РФ и последствиях — в материале ТСН.ua.

Удар по энергетической и газовой инфраструктуре

С самого утра министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что всю ночь РФ атаковала энергетическую и газовую инфраструктуру ракетами и БпЛа. В частности, россияне ударили по объектам "Нефтегаза". Повреждены производственные мощности, обеспечивающие добычу газа. Прошло без пострадавших.

Тем временем в ДТЭК заявили об очередной атаке на Одесскую область. Уже четвертую ночь враг наносит разрушительные удары по энергетическим объектам компании в регионе.

В "Укрэнерго" добавили, что была совершена ракетно-дроновая атака на энергообъекты в нескольких областях. В результате нанесенных повреждений – на утро есть обесточенные потребители. В частности, сообщалось об отключении в Тернополе.

Атака ракет и дронов на Прикарпатье

Сначала на рассвете, а затем – утром взрывы произошли в Ивано-Франковской области. оккупанты атаковали регион ракетами, а позже — беспилотниками. Целью россиян были инфраструктурные объекты в Прикарпатье. Во время воздушной тревоги в области раздались взрывы. Работали силы ПВО.

"Прилеты" в Тернопольской области

По информации местных властей, этой ночью российские ракеты ударили по Тернопольской области. В результате ударов произошли "прилеты" в критический промышленный объект. Людей предупредили о том, что могут быть ограничения по подаче газа.

Удар по Черниговской области

Ночью оккупационная армия также атаковала Черниговскую область. В регионе произошли мощные взрывы. Поврежден один из производственных объектов в Прилукском районе.

Атака на Одесскую область

Утром россияне нанесли ракетный удар по Одесщине. В Подольском районе в результате падения обломков одной из крылатых ракет возникло возгорание частного одноэтажного жилого дома. Кроме того, четыре дома повреждены.

Взрывы в Хмельницкой области

Этой ночью во время воздушной тревоги в Хмельницкой области произошли сильные взрывы. Силы противовоздушной обороны уничтожили семь вражеских БпЛА типа Shahed и три крылатые ракеты. Обращений по поводу разрушений, травмированных или погибших не поступало, сообщили в ОВА.

Масштабная тревога в Киевской области

Этой ночью в Киевской области воздушная тревога продолжалась около девяти часов. Сработали силы ПВО, успешно уничтожившие несколько воздушных целей. Пострадавших нет, объекты критической инфраструктуры не пострадали, отметили в ОВА. Впрочем, в Бориспольском и Обуховском районах из-за падения обломков загорелся травяной настил, а в Обуховском районе поврежден грузовик. Все пожары ликвидированы.

Повреждения на Полтавщине

Во время ночной атаки россиян в Миргородском районе обломки вражеской цели упали на частный жилой дом. В областной военной администрации отметили, что два человека получили травмы, в том числе и ребенок. Пострадавших госпитализировали.

Обстрел Харькова

Россияне атаковали ракетой "Искандер" гражданский инфраструктурный объект в Киевском районе Харькова. На месте попадания возник пожар, произошли перебои с теплоснабжением. Кроме того, пострадал рядом расположенный многоквартирный дом, загорелись автомобили. Известно о по меньшей мере восемь пострадавших.

Пролет ракеты на Буковине

Сегодняшним утром российская ракета нарушила воздушное пространство Черновицкой области. Затем, по информации местных властей, объект сменил траекторию движения в направлении соседней области. Прошло без разрушений и пострадавших.

Напомним, ночью и утром 7 марта РФ атаковала Украину разными типами ракет: воздушного, наземного и морского базирования. В общей сложности россияне выпустили 67 таких целей. Также враг применил 194 ударных БПЛА и беспилотников-имитаторов разных типов.

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