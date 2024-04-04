РФ могла подготовить большое количество ракет, а Путин поставил новую задачу – обзор новостей

В Силах обороны сообщают, что враг накопил десятки ракет, которыми уже давным-давно не бил по Украине! А мониторинговые паблики публикуют спутниковые снимки российских авиабаз и фиксируют враждебную активность. О чем предупреждают в Силах обороны, к чему готовиться украинцам и чем на этот раз могут ударить оккупанты, говорится в эксклюзиве Артема Зябкина TSN.ua.

Россияне готовят удар "Калибрамы"?

Украинские защитники насквозь видят врага и уже могут почти точно спрогнозировать, что он задумал! И к сожалению, новости оттуда неутешительны. Враг накопил 50 ракет "Калибр" для удара по Украине. Об этом заявила начальница объединенного оперативного пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк. Когда их запустят – только вопрос времени.

"Несмотря на то, что россияне не могут активно действовать в акватории Черного моря, но в базах у них все равно стоят уже загруженные "Калибрами" ракетоносители. Опасность остается высокой. Загружено 50 ракет", — сказала Гуменюк.

Как будут запускать ракеты

Не пугают россиян даже украинские морские беспилотники, и уже известно почему. Россия больше не выводит свои корабли для ракетных ударов, но все еще может выпускать "Калибры" из подлодок. Украинские дроны пока их находить и уничтожать не умеют.

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"Каждый раз именно подводные ракетоносители они выводили, что свидетельствует о том, что они опасаются ударов украинскими морскими дронами и БПЛА. Очевидно, что подводный корабль проще уберечь от такого типа угроз",– объяснила Гуменюк.

Подтвердил эту информацию и главный разведчик страны Кирилл Буданов. По данным украинской разведки, Россия несколько исчерпала свои запасы ракет Х-101, которыми уже долго и регулярно обстреливала Украину. Заменить их должны именно "Калибры", поэтому не исключено, что именно они в следующий раз полетят по Киеву, Одессе, Харькову и другим регионам.

"Сколько у них ракет, нам достоверно неизвестно. То, что они не наносили больше года ударов по энергетике, позволило им накопить определенное количество вооружения. К сожалению, у врага есть сейчас силы для того, чтобы продолжать свою работу. Сейчас они технически готовы до применения "Калибров". Пока флот накапливал свои ракеты, воздушно-космические силы РФ использовали ракеты Х-101",– говорит руководитель ГУР.

Спрашивали у Буданова и о новых российских ракетах "Циркон". Как известно, они противокорабельны, впрочем, уже прилетали по Киеву. 25 марта эти очередные "аналоговнетные" ракеты, которые "невозможно сбить", запустили по объектам ГУР и СБУ в украинской столице, впрочем, их сбила ПВО. К сожалению, обломки повредили гражданскую инфраструктуру, ранив людей.

Какой "козырь" имеет Москва

Но есть враг и другой козырь в рукаве, а именно – стратегическая авиация. Именно российские "Тушки" разных модификаций и поколений чаще всего бьют крылатыми ракетами по Украине. Один из мониторинговых пабликов публикует спутниковые снимки с российских авиабаз Энгельс-2 под Саратовом и Моздоком в Северной Осетии.

По состоянию на конец марта, когда сделали эти снимки, было видно, что на Кавказе враг держит не так уж много: два МиГи-31К, которые являются носителями "Кинжалов", четыре Ту-22м3, столько же Су-34 и несколько грузовых самолетов .

А вот в Энгельсе российских летунов гораздо больше. По состоянию на 29 марта на аэродроме было 8 стратегических бомбардировщиков Ту-95мс и 3 Ту-160. Наблюдатели отмечают, что эту базу россияне активно используют для снаряжения своих самолетов крылатыми ракетами.

Россия уничтожает украинскую энергетику

Россия уже несколько недель снова целенаправленно бьет по украинской энергетике. Массированные ракетные удары, а также налеты шахедов бьют исключительно по гражданской и критической инфраструктуре, обесточивая Харьков, Одессу и другие города на Востоке и Юге. Как сообщает ДТЭК, россияне уничтожили 80% всего поколения компании. 5 из 6 ТЭЦ серьезно повреждены.

Впрочем, украинцы носа не вешают и стараются во всем найти позитив. Вот например, в ДТЭК очень рады, что им удалось спасти одну пушистую сотрудницу Мурку, пережившую российский ракетный удар. Ее фото первыми опубликовали журналисты The Washington Post. Теперь она настоящий символ несокрушимости для украинских энергетиков.

Впрочем, общие выводы неутешительны. Сейчас у России есть ощутимое преимущество, потому что Украине банально не хватает ПВО и ракет к ней. На восстановление утраченного Украине уйдет месяц. Мгновенно и явно улучшить ситуацию и "закрыть небо" могут только партнеры, в том числе США. Они до сих пор не согласовали передачу Украине обещанный почти 61 миллиард долларов. Вынести этот вопрос в Конгрессе обещают уже в апреле, пока у Пентагона нет возможности профинансировать передачу Украине даже одного патрона.

Путин дал войскам новую задачу?

Путин же останавливаться не собирается и снова поставил своим войскам "новое-старое" задание — за первое полугодие 2024 года полностью захватить украинские Донецкую и Луганскую области. Об этом в эфире телеканала "Киев 24" рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

"Путин дал задачу Минобороны, чтобы в течение первого полугодия полностью захватить Донецкую и Луганскую области и выйти на новые параметры в Харьковской области, усилить позиции на Запорожье и нейтрализовать наш десант на Левобережье Херсонщины", — отметил Маломуж.

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СРОЧНО! Россия приготовила огромное количество ракет! Путин поставил новую задачу!