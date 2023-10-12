РФ может готовить новую "эпическую победу" к Новому году: эксперт о коварном плане врага

Россияне будут пытаться захватить Авдеевку до конца года, чтобы подарить Путину на Новый год некую "эпическую победу".

Такое мнение в эксклюзивном интервью ТСН.ua выразил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"К сожалению, у окупантов еще есть резерв, они могут его использовать и они будут его использовать. Поэтому эти наступательные действия продолжатся. И складывается такое впечатление, что Авдеевку россияне пытаются захватить до Нового года, чтобы подарить ее, как некую "эпическую победу" непосредственно Путину", – говорит Коваленко.

Эксперт уточнил, что в ближайшие дни можно будет уже точнее сказать, насколько этот тезис верен. По его словам, если РФ будет перебрасывать силы в Авдеевку по другим направлениям, это свидетельство о том, что она для них – в приоритете.

"Первая волна – она уже потеряла свою боеспособность, им нужны резервы. После того, как будет нивелирован ресурс второй волны, мы увидим, как их реальная цель. Потому что если нивелируется ресурс, то будет взята пауза".

Если пауза не будет взята, а будет продолжаться давление за счет ресурса из других плацдармов – будут перетаскивать подразделения по другим каким-то направлениям – значит это говорит о том, что у них самая главная задача – захватить Авдеевку до Нового года. И они будут использовать весь ресурс, который только у них есть. Положат там всю свою "биомассу", лишь бы достичь этой цели. То есть что-то очень похоже на то, что происходило с Бахмутом", – подытожил Александр Коваленко.

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Напомним, что во вторник, 10 октября, оккупанты начали наносить массированные удары по Авдеевке Донецкой области. На севере от города продолжаются тяжелые бои.

По мнению аналитиков ISW, атакой на Авдеевку оккупанты пытаются оттянуть Силы обороны от Роботиного.

ТСН.ua собрал все, что известно об обострении на Авдеевском направлении фронта.

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